美股早盤漲跌互見 市場關注聯準會本周會議

美股16日早盤漲跌互見。路透

美股16日早盤漲跌互見，道瓊工業指數 小跌，標普和那指則溫和上漲；市場持續關注聯準會（Fed）本周會議的動向。

道瓊工業指數16日早盤跌37點或0.1%，標普500指數漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.8%，台積電ADR漲0.8%。蘋果漲逾1%；特斯拉跌0.6%。

儘管近期美股主要指數迭創新高，但投資 人日益擔憂美債殖利率 可能持續攀升，致使股市吐回漲幅。投資人如今將焦點放在Fed於美東時間17日下午2時發布的利率與通膨指引。Fed將於16日召開為期兩天的會議，Fed主席鮑爾將在會後召開記者會，並發表聲明。

貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）表示，鮑爾在記者會上「所說的每個字都會牽動市場」，「若他沒說什麼，市場將受到影響。若他說很多，市場還是會受到影響」。

美國10年期公債殖利率16日早盤徘迴在1.6%附近，稍低於12日創下的一年多來最高水準1.63%。近來美債殖利率急升，促使資金從成長股轉出，因為這些公司未來現金流的吸引力，開始比其他資產來得低。

美國2月零售銷售額比元月減少3%，減幅比市場預期的0.5%更大，更遠不如元月時的勁增7.6%（修正後數字），不過因為嚴寒天候侵襲許多區域，因此零售銷售預料只是暫時下滑，未來幾個月可望加速增加。

LPL Financial策略師表示：「新冠疫苖的配送正使經濟更接近完全重啟的狀態，而這可能是評估今年經濟成長展望的最重要因素。預計美債殖利率將下降，對市場的威脅也隨之消退。」