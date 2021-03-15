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台積電7奈米助攻 超微發表Milan伺服器晶片搶市

編譯葉亭均／綜合外電
超微執行長蘇姿丰2019年資料照片。（路透）
超微執行長蘇姿丰2019年資料照片。（路透）

超微（AMD）15日發表代號為Milan的第三代EPYC伺服器晶片，目標從競爭同業英特爾手中搶下更多資料中心晶片市場的市占。

Milan伺服器處理器採用台積電的7奈米製程，採用Zen 3架構。超微表示，Milan資料中心處理器速度比英特爾當前最佳的資料中心晶片還快。

超微的EPYC 7003系列是為企業伺服器市場、高性能運算與雲端所設計。採用這款晶片的新客戶和現有客戶包括思科、騰訊雲端和亞馬遜的AWS。

Milan是名為「Rome」的第二代EPYC伺服器晶片下一代產品，Rome已協助超微瓜分伺服器市場市占，讓多年來稱霸伺服器市場的英特爾流失勢力。功能更強大的新一代產品很可能有助超微奪下雙位數市占。

富國銀行分析師Aaron Rakers在報告中表示：「隨著EPYC Milan的推出，我們預期投資人持續預期超微的伺服器-CPU晶片市占率在未來12至18個月內提高至20-30%以上。」

Aaron Rakers引述Mercury Research的資料，超微在2020年底於x86伺服器市場的市占率約9.2%。

超微是在2017年首度推出EPYC系列晶片，是多年來缺席伺服器市場後重新進軍該領域的產品。伺服器晶片的性能和成本都比PC晶片來得高，帶來的獲利也較高。

超微委請台積電代工，已協助超微在英特爾晶片製程卡關時乘機崛起。不過，英特爾也計劃反擊，分析師預期該公司將在數周內發表最新「Ice Lake」伺服器晶片，將首度採用英特爾10奈米製程，號稱性能相當於台積電的7奈米製程所生產的晶片。

超微股價15日收盤上漲1.79%，報每股82.50美元。該公司預期在今年底，將有超過100套基於EPYC的系統推出。

晶片 台積電 雲端

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