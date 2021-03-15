美元走強 投資人在Fed會議前保持謹慎

市場關切Fed是否會討論殖利率曲線，或者他們是否會解決長期殖利率上升的問題。路透

美元周一走強，交易員在美國 公債收益率近期上升之際，將美元空頭押注減至四個月最低，並在聯準會（Fed）本周政策會議之前保持謹慎。

除Fed外，英國央行 和日本央行也將於本周舉行會議，這三家央行可能都為全球利率走勢定下基調。

不過，在這些央行會議之前，美國公債殖利率 周一與歐元區公債殖利率一道走低。10年期美債殖利率盤尾報1.61%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至91.833。美元兌日圓升0.1%，報109.15日圓，稍早一度攀升至109.36日圓，為2020年6月以來最高。歐元兌美元跌0.2%，報1.1926美元，上周實現三周來第一周上漲。

Klarity FX董事總經理Amo Sahota說：「市場處於觀望狀態，等待本周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。這在很大程度上涉及Fed是否會討論殖利率曲線，或者他們是否會解決長期殖利率上升的問題。」

被廣泛視為風險偏好流動性指標的澳幣兌美元跌0.1%，至0.7750美元，延續上周五的跌勢。

比特幣一度下跌超過5%，尾盤報56,046美元，上周末曾創下61,781.83美元的歷史新高。