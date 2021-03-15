美股早盤漲跌互見 重啟經濟概念股勁揚

美國股市15日早盤漲跌互見。美聯社

美國 股市15日早盤漲跌互見，大盤走勢分歧。新冠疫苗和重啟經濟活動的樂觀情緒，持續支撐道瓊工業指數 ，可望受惠於經濟復甦的個股紛紛走高，美國航空和聯合航空都漲逾2%，偏重科技股的那指則小幅下跌。

道瓊工業指數15日早盤漲141點或0.4%，標普500指數漲0.1%，而那斯達克綜合指數跌0.1%。費城半導體指數漲0.4%，不過台積電ADR跌0.9%。

美國10年期公債殖利率 上周五攀抵去年2月以來高點1.642%，而15日早盤則稍微回落。

高盛首席經濟學家柯斯汀（David Kostin）表示，投資人將「持續面對近幾周來對經濟可能過熱、Fed緊縮政策的不安情緒」，不過他也說：「我們相信，股市應可輕鬆消化10年期公債殖利率升到約2%的賣壓。」

投資人本周將密切關注聯準會（Fed）定於17日公布的利率決策。未來幾周債市走勢也將受Fed的決策影響。

美國總統拜登上周宣布，將指示各州在5月1日前讓所有成年人取得疫苗接種資格，也訂下讓全美民眾可與朋友與戀人進行面對面的小型聚會，歡慶7月4日國慶的目標 。