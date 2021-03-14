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彌補服務上線滯後現象，電信商高價競標5G中頻帶頻譜

文／張大仁
電信商高價競標中頻帶頻譜，以充實自我實力。（路透）
電信商高價競標中頻帶頻譜，以充實自我實力。（路透）

自從首款支持5G的iPhone在去年秋天發布之後，圍繞5G的熱烈討論，以及其閃電般的快速下載速度和承諾巨大的數據容量，就日漸升高。但是，5G的實際體驗並沒有如預期中來得好，至少現在還沒有。

部分原因是缺乏建構第五代無線網絡所需的基礎架構，也就是「頻譜」，5G網絡明顯比4G快並且可以在廣泛的面積中使用。不過在2月聯邦通信委員會(FCC)完成最新頻譜拍賣後，情況已有所不同，電信商總共投入810億元以爭取關鍵資源。

MoffettNathanson創始合夥人兼分析師莫菲特(Craig Moffett)說，「頻譜是5G網絡的生命線。」「目前無法提供每個人焦急等待的5G網絡的部分原因，是我們沒有適合的頻譜。」

為了適應高速5G網絡傳輸的超高流量，電信商需要建立一個管道以使數據繼續傳輸。頻譜就像美國政府拍賣給房產商的房地產，以建設這些管道；房產越好，可以建造的管道越多，5G網絡速度就越快，也越容易到達。

Verizon、T-MobileAT&T3月初舉辦活動，向投資人和分析師介紹拍賣結果，並各自訂定擴展其網絡的計畫。

Verizon CEO兼總裁維斯特伯格(Hans Vestberg)在活動開幕時說道，「對Verizon來說這是美好的一天，我甚至相信這是我們20年歷史上最重要的日子之一。」

莫菲特說，毫無疑問，電信商持有的新頻譜將改善消費者使用5G的感覺。但是電信商們普遍預計，要讓新頻譜實際開始應用，還需要花費數年時間。

這次頻譜拍賣至關重要

這次頻譜拍賣有助電信商，尤其是AT&T和Verizon，來填補其5G網絡中的關鍵空白。

5G網絡涵蓋3類頻譜。高頻帶或「毫米波」網絡提供的速度最快，但覆蓋範圍有限。因此，對於電信商來說，在城市和機場等人口稠密地區建立高頻段網絡才合理。在這些地區，基地台安裝必須彼此十分接近。

低頻頻譜提供更廣泛的覆蓋範圍，使5G網絡可以在全國有效使用，但它的數據速度只比4G LTE快一點。

中頻帶是平衡速度和覆蓋範圍的「黃金」頻譜，但截至目前為止，美國5G網絡一直缺乏這段頻譜。電信商在最新的拍賣中競標這些中頻帶頻譜，支付不菲的代價。

Verizon花了529億元，將其持有的中頻帶大增逾1倍。該公司計畫未來3年在現有支出計畫基礎上，再分配100億元的資本支出來使用新頻譜。

AT&T出價274億元加強其中頻帶持有量，並預計從2022年到2024年在中頻帶網絡建設上額外花費60億至80億元資本。

T-Mobile最具拍賣優勢：它在去年以260億元價格收購Sprint，T-Mobile的產品組合中已經擁有相當數量的中頻帶。結果T-Mobile只花了93億元來填補其中不足部分。

分析師表示，T-Mobile現有的中頻帶頻譜使只領先競爭對手。因為Verizon和AT&T要到今年稍後才能開始建立新的頻譜資源，但T-Mobile已經建立並開始使用中頻帶網絡。

莫菲特在FCC拍賣會上說：「T-Mobile是最大贏家。」「它們的中頻帶頻譜部位遠遠超過Verizon或AT&T，而且它們不必花費太多錢就可以維持這種領先地位。」

T-Mobile預計到今年年底將為2億人提供高速5G服務。Verizon表示，到2022年和2023年它的覆蓋範圍超過1.75億人，到2024年將超過2.5億人。AT&T預計到2023年中期將覆蓋約1億人。每家電信商都以其更廣泛、但速度略慢的低頻帶5G網絡來吸引消費者。

T-Mobile總裁兼CEO西偉特(Mike Sievert)表示：「我們想參與所有拍賣活動並滿載而歸，在5G時代持續成為最高領頭羊。」「而這正是我們真正達成的成果。」

但是，與T-Mobile不同，Verizon和AT&T擁有光纖基礎設施，有助它們與T-Mobile強大的頻譜產品組合競爭。

例如，AT&T通訊CEO麥艾爾佛瑞許(Jeff McElfresh)表示，AT&T的戰略是「以複合方式滿足寬頻需求，將光纖部署到家庭、房屋、醫院再到小型企業」。「我們在頻譜和光纖的投資保持平衡。」

5G投資回報

建立5G網絡是一回事。但是要靠5G網絡獲得額外收入可能需要更多功夫。

透過提供高質量的5G網絡來吸引其他電信商個人客戶是增加銷量的一種方法。但專家表示，在新科技上提供附加服務、特別是針對企業，可能比較會讓電信的5G投資產生最大的回報。

Verizon Business執行副總裁兼集團CEO爾文(Tami Erwin)指出，中頻帶拍賣提高了開發其中一些新服務和商業模式的方式。

爾文說：「對於我們來說，啟用其中一些用途就有真的很強大的效果，比如說自動駕駛。」

AT&T和Verizon正積極推廣其5G企業產品，例如創立自動智慧工廠的技術。T-Mobile於2月底公布針對商業客戶的更多新產品。

Gartner分析師曼納澤斯(Bill Menezes)說：「說到底，誰能真正建構網絡並順利執行使其更具吸引力，誰就是贏家。」

5G T-Mobile AT&T

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