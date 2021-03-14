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葉倫：美國通膨風險仍小 且是「可應付的」

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫。美聯社
美國財政部長葉倫。美聯社

美國財長葉倫表示，隨著拜登政府向經濟注入1.9兆美元疫情紓困金，恢復充分就業可期，美國的通膨風險仍然很低。

葉倫14日在美國廣播公司（ABC）政論節目「This week」上表示：「會有通膨風險嗎？我認為風險很小，我認為它是可應付的。」她說，美國去年在新冠病毒擴散時出現的一些物價下跌將會回升，「但這只是物價的暫時波動」。

葉倫說：「我認為這不是重大風險」，「如果風險成真，我們當然嚴密監控，但我們有處理這項問題的工具」。

隨著市場焦點轉向拜登承諾提高基礎建設支出，葉倫表示，「我們尚未決定」是否推動由華倫（Elizabeth Warren）與桑德斯（Bernie Sanders）為首、立場激進的一群參議員所支持的財富稅。葉倫說，拜登承諾的包括提高公司稅、資本利得稅與股息收益稅等政見，所帶來的影響和財富稅很類似。

拜登上周四簽署疫情紓困法案，將為疫苗接種提供資金，並為家庭、企業以及州和地方政府提供援助。雖然美國失業人數依然很高，尤其是許多民眾去年已被迫退出勞動力市場，但就業機會已重新增加，企業雇主在2月新增37.9萬個就業機會，高於預期。

葉倫表示：「如果我們戰勝這場疫情，我對明年可以使經濟恢復接近充分就業的狀態抱有信心。」

葉倫 美國 拜登

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