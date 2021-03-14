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紓困金助攻 比特幣又創新高 衝破6.1萬美元大關

紓困金助攻 比特幣又創新高 衝破6.1萬美元大關

編譯廖玉玲、記者吳凱中、陳昱翔╱綜合報導
比特幣14日盤中衝破6.1萬美元大關，再次改寫歷史新高價。（路透）
比特幣14日盤中衝破6.1萬美元大關，再次改寫歷史新高價。（路透）

隨著各界樂觀預期比特幣將獲得更廣泛應用，加上美國開始發放紓困金有望帶來新一波投資資金，推升比特幣價格加速上漲，14日衝破6萬1000美元，再創新高價。

隨著比特幣再寫天價，市場預期，加密貨幣礦主「掃貨」顯卡情勢將加劇，使得顯卡價格持續居高不下，有望帶動華碩、微星、技嘉等板卡廠營運。

業界人士透露，由於不具經濟效益，加密貨幣礦主、玩家不用顯卡「挖礦」已有一段時間，而是將顯卡用在以太幣及其他加密貨幣挖礦。但由於比特幣具有龍頭地位，因此比特幣上漲，往往能帶動其他加密貨幣跟漲。

根據彭博資訊報價，比特幣14日盤中上漲1%至61,669.88美元，繼13日衝破6萬美元大關後，又再突破一個整數關卡。比特幣稍後回落至60,981.18美元。另一報價網站Coindesk數據顯示，14日以太幣最高來到1,900美元以上。

法人分析，以一個中型礦場估算，以太幣挖礦損平價格約在600美元，目前市場價格是成本的數倍，預期將吸引礦主加碼掃貨顯卡。

法人統計，顯卡因缺貨導致價格攀升，以輝達GeForce RTX 3080系列產品為例，從今年初至今漲幅約16%至17%，超微的Radeon RX 6800年初至今漲約17%至18%，價格的提升將讓相關顯卡廠享有超額利潤。

零組件成本的上升，加上顯卡從去年第4季開始缺貨迄今，且加密貨幣挖礦需求未減，而電競需求缺口卻擴大情況下，導致目前通路普遍缺貨，各大板卡廠今年開始漲價因應。

微星、華碩、技嘉、華擎、麗臺、撼訊、承啟等相關台系板卡廠，自去年第4季起便感受到強勁拉貨力道，今年第1季在顯卡漲價下，營運更突出。微星更領頭看好隨著輝達、超微陸續推出新一代顯卡，可望帶動相關換機潮，讓板卡業務維持高水準表現。

比特幣 貨幣 紓困金

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