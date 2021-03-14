高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）將接任執行長。 路透

高通 公司即將上任的首席執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，如果現在有什麼事情讓他徹夜難眠，那就是半導體行業的供應危機，這場晶片 供應危機可能持續到2021年底，但高通本身不會建設晶片廠來生產晶片。

新浪科技報導，這位現年50歲的巴西人，自1995年起就一直效力於高通，並在2018年擔任總裁，今年6月，艾蒙將從莫蘭科夫手中接過首席執行長帥印，成為高通公司36年歷史上的第四任首席執行長。

在這個新的職位上，艾蒙身負重任，不僅要繼續保持高通智慧手機 晶片領導者的地位，還要讓公司通過5G技術拓展到新領域。

去年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，人們居家防疫，停止了購物。工廠紛紛停產，企業削減訂單，然而疫情導致某些產品的市場需求急速增長，出乎人們預料，尤其是用於居家工作和家庭上網課的設備，許多地方的攝影機和電腦銷售一空，學校甚至買不到用於上網課的足夠設備。

艾蒙將這種現象描述為「V型復甦」，銷量急速下跌，然後需求迅速反彈。然而，零部件廠商沒有為市場反彈做好準備，所有的因素加在一起，造成了晶片供應鏈一次「難以置信的危機」，這場危機衝擊了各行各業，當然也包括手機。

拜登政府推動晶片製造的計畫並不會立刻生效，艾蒙指出，建設一座全新的晶片廠需要一年到一年半時間。解決供應危機需要依靠現有半導體代工企業的產能。

艾蒙強調，高通本身不會建設晶片廠來生產晶片，在射頻產品上，高通在德國擁有若干家工廠，不過高通依賴三星電子和台積電來生產其最重要的智慧手機驍龍晶片（幾乎是全球高階安卓手機的標配）。

艾蒙表示，「我們很擅長設計晶片，擅長新科技創新，但是半導體製造是完全不同的專業領域。」