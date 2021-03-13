那斯達克連四周表現不如道瓊 2016年來首見

近來大型科技股光環褪色，那斯達克綜合指數的表現已連四周落後道瓊指數，為四年來首見。路透

CNBC報導，以科技股為主的那斯達克 綜合指數 ，表現已連續四周落後道瓊 工業指數，為四年來首見。道瓊今年來漲逾7％，但去年表現亮眼的那指卻只漲3.35％，凸顯在投資人脫手科技股下，那指近十年領先紀錄已被打破。

道瓊工業指數12日收盤上漲293.05點或0.9%，攻上32,778.64點，創歷史新高，一周來漲幅達4.1%；而那斯達克指數連三周挫跌後，12日收跌78.810點或0.9%，報13,319.86點，儘管周線漲3.09%，仍不如道瓊。

道瓊的表現已連四周勝過那斯達克，這是道瓊自2016年4-5月來最長一次連勝紀錄，當年也是道瓊自2011年後首次全年表現優於那斯達克。

股市專家對此喜聞樂見。他們多年來不斷預料科技股熱潮將冷卻消散，但這些預測總是撲空，原因是投資人瘋狂買進特斯拉、大量資金轉投入雲端運算領域，以及蘋果和亞馬遜等超大型科技股的主導地位與日俱增。

然而今非昔比。在利率上揚鼓舞投資人撤離股市、將資金轉往固定收益商品之際，通膨預期升高，已削弱了成長股的未來收益預期，讓科技股失去吸引力。10年期美債殖利率在12日竄升至1.642%，寫一年多新高。

與此同時，拜登政府已啟動規模1.9兆美元的疫情紓困計畫，並宣布5月1日前全美成年人都可接種新冠疫苗，顯示美國經濟有望在2021年大幅回彈。

重啟觀光旅行、重返辦公室的前景，已使傳統石油與天然氣企業受惠。在標普500指數中，能源股今年表現最好，年初以來漲40％。過去一周表現最亮眼的則是非必需消費類股、房地產股和公用事業股。