道指再創新高 殖利率急升挫那指

因經濟重新開放的樂觀情緒持續升溫，投資人轉向周期性類股，推升道瓊工業平均指數至歷史新高。(美聯社)

因經濟重新開放的樂觀情緒持續升溫，投資人轉向周期性類股，推升道瓊工業平均指數 至歷史新高。同時，債券殖利率 的飆升重新讓人擔憂估值，讓日前反彈的科技股失去動力。

道指上漲293.05點或0.9%至3萬2778.64點，創下新高。在利率上升推動下，銀行股上漲，且新紓困措施帶動工業股繼續走強。高盛(Goldman Sachs)上漲1.96%，摩根大通(JPMorgan)上漲1.19%％。波音和開拓重工分別暴漲6.82%和4.16%。

史坦普500指數收復盤中跌幅，上揚4點或0.1%至3943.34點。科技和通訊服務是11個類股中唯二下跌。那斯達克綜合指數下跌78.81點或0.59%收1萬3319.86點，Alphabet和臉書都下跌逾2%，而蘋果、亞馬遜和微軟也都下跌近1%。

10年期美國 國債殖利率躍升0.1個百分點至1.64%，創2020年2月以來最高水平。該指標利率在2021年初時約為0.92%。

債券殖利率的迅速上升促使投資人在本周初短暫反彈後再次拋售那指。利率的急劇上升可能對高成長的科技股造成巨大壓力，因為它會降低未來利潤的相對價值。

美國商銀利率策略師普勞瑟(Ralf Preusser)在報告中表示：「高利率、溫和的Fed現在被認為是風險資產的最大威脅。隨著美國財政紓回計畫通過以及美國疫苗接種趨勢迅速發展，許多其他主要風險正在逐漸消失。」

Ned Davis Research估計，如果10年期殖利率達到2％，追踪那指中100家最大非金融公司的科技指數那斯達克100指數將再下跌20%。

12日的跌幅讓那指本周漲幅縮減至3%。史指本周上漲2.6%，而道指本周上漲4%。羅素2000指數12日上漲0.6%至歷史新高，使本周漲幅達7%。

The Wealth Alliance CEO康佐(Robert Conzo)說，「科技類股的情形現在已變得非常清楚。它們擁有驚人的高估值和高收益，是去年最低水平的3倍。」「科技類股將會出現很多動盪。反而周期性交易會是更好的選擇。」

拜登總統備受期待的紓困法案將在本周末前立即向美國人直接支付高達1400元，還將為Covid-19疫苗接種提供近200億元，為州，地方和部落政府提供3500億元救濟。

拜登11日宣布，他將指示各州在5月1日前為所有成年人接種疫苗。拜登還為美國人預設一個目標，希望大家能與親友群聚慶祝7月4日國慶。