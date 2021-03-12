道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

提起美國 股市三大指數 ，創立於1884年的道瓊 工業指數顯得老氣橫秋，涵蓋的成分股廣度不及史坦普500指數，也不像科技股雲集的那斯達克綜合指數那麼洋溢著創新光芒，但這個歷史悠久的績優股指數近日來迭創新高，卻凸顯重大意義。

財經網站MarketWatch報導，DataTrek Research公司11日發布的分析報告指出，道瓊工業指數不斷改寫歷史新高紀錄，提醒投資大眾不得不注意：2021年帶領美股繼續向前衝鋒的將是景氣循環股。

DataTrek共同創辦人Jessica Rabe在這份報告中寫道，道瓊工業指數今年來步步高升，從年初到10日收盤為止一共大漲約1,690點，但30支成分股當中真正撐起漲勢的，卻只有六檔，包括：

1. 高盛集團，從年初到10日收盤漲了610點，貢獻了17%的道瓊指數漲點；

2. 卡特彼勒（Caterpillar），漲了283點，貢獻了12%的道瓊漲點；

3. 雪佛龍，漲了209點，貢獻12%的漲點；

4. 波音，漲了202點，貢獻12%的漲點；

5. 摩根大通，漲了201點，貢獻12%的漲點；

6. 美國運通，漲了185點，貢獻11%的漲點。

這些以傳統產業和金融公司今年表現耀眼，向投資大眾透露了什麼訊息？

Rabe指出，以「老派、工業為主」的道瓊工業指數持續反映市場「對經濟重啟概念股和（美國公債）殖利率曲線變陡的信心」。她表示，DataTrek持續看好能源股、金融股以及工業股。

當然，道瓊工業指數已不再只由工業股組成，如今也已納入蘋果公司和雲端服務供應商Salesforce——這兩檔成分股從年初到3月10日止分別重挫9.4%和4.8%，表現在道瓊成分股中屬後段班。

Rabe說：「撤出科技股、轉進景氣循環股的資金輪動，對道指投資報酬的助力大於傷害。儘管三分之一的道瓊成分股（今年以來）是跌的，但他們給道瓊帶來的跌點合計只有493點，還小於高盛年初迄今貢獻的610點漲點。」

她指出，時至今日，這個只含30支股票的股價加權平均指數仍是市場焦點，畢竟道指「依然是大多數美國人追蹤國內股市所盯的指數」；現在天天查詢「道瓊」的Google搜尋筆數遠遠超過搜尋「史坦普500」或「股市」。

隨著施打新冠肺炎疫苗的步調加速，大街小巷的民眾一旦放心外出消費購物，可望助長經濟迅速復甦。道瓊指數走勢轉強反映的正是這種樂觀的預期。