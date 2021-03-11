拜登簽署紓困案 科技助史指創高

隨著科技股回升，美股升至紀錄新高，而額外財政紓困法案的簽署也進一步提振了人氣。美聯社

隨著科技股回升，美股升至紀錄新高，而額外財政紓困 法案的簽署也進一步提振了人氣。

史坦普500指數上漲40.53點或1.04%至3939.34點，刷新2月16日的歷史記錄，再創新高。那斯達克綜合指數上漲329.84點或2.52%至1萬3398.67點，因類股輪轉回到科技股。特斯拉上漲了4.72%，而蘋果、臉書、Alphabet和Netflix都上漲至少3%。道瓊工業平均指數上漲188.57點或0.58%至3萬2485.59點，盤中一度上漲逾300多點，創下盤中新高。

拜登總統11日下午簽署了價值1.9兆元的新冠病毒救助計畫成為法律，將向大多數美國人直接支付高達1400元，還將為新冠病毒9疫苗投入近200億元，為州、地方和部落救助投入3500億元。白宮表示，紓困支票最快本周末就會撥入銀行帳戶。

Horizon Investments投資 長拉德納(Scott Ladner)表示：「至少就市場而言，紓困措施正在打敗疫情。」「而且，處於歷史新低接近零的實際利率對資產價格而言是個非常強勁的利多。其實大家可以不必太過在意通貨膨脹將會抬頭，因為它只是恢復正常。」

科技和成長型類股正從利率上升引發的快速修正反彈。較高的利率使長期債券對投資人的吸引力降低，並可能導致估值相對較高的股票下跌。

中國半導體貿易協會組成一個新的小組，以與美國同業合作，緩解了兩國間最近的貿易緊張關係，晶片股聞聲大漲。Nvidia和AMD漲幅均超過4%，而Xilinx上漲6.19%。

那指8日跌入修正區，較近期高點下跌超過10%。現在那指仍距歷史高點低約5.5%。

10年期國債殖利率 從近期高點1.6%回落，11日幾乎沒有變化，維持在1.52%。

在經濟數據方面，當周申請失業救濟金人數略優於預期。勞工部報告，截至3月6日當周首次申請失業保險金數據經季節性因素調整後為71.2萬，低於《道瓊》估計的72.5萬。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「失業救濟金數下降是本周的又一項利多利，這是個堅實的訊號，代表我們正在朝回歸疫情前的生活邁出一大步。」「即使過去幾周股市因一些與通貨膨脹相關的訊息而動盪，但前景仍然樂觀。」

經濟重新開放加上額外的財政紓困措施，加速向更多周期性產業像是能源的輪轉。史指能源類股是今年來最大贏家，累計上漲近40%。