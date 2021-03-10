我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每人1400元紓困金 月底前能收到

東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

波克夏A股大漲 巴菲特加入「千億富豪俱樂部」

編譯洪啟原／綜合外電
股神巴菲特的個人淨值在10日達到1004億美元。(美聯社)
股神巴菲特的個人淨值在10日達到1004億美元。(美聯社)

「股神」巴菲特的財富淨值在10日突破1000億美元，終於加入「千億美元富豪俱樂部」，成為繼貝佐斯、馬斯克等人，第六位加入這一俱樂部的富豪，主要靠旗下波克夏公司的股價創新高助陣。

巴菲特幾十年來都在全球富豪排行榜中名列前茅，但近幾年跌落排行榜頂端，原因是科技大亨急起直追，加上這位傳奇投資人的投資績效降溫。

不過，高齡90歲的巴菲特，個人淨值在10日達到1004億美元，根據彭博億萬富豪指數，他成為第六位「千億美元俱樂部」成員，加入亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克，微軟創辦人蓋茲、路易威登集團老闆阿諾特與臉書執行長查克柏格的行列。

巴菲特的財富實際上來自波克夏持股，這家公司的股價從2021開年就扶搖直上。波克夏A股今年迄今大漲15%，遙遙領先標普500指數的3.8%漲幅。波克夏的漲勢歸因於巴菲特先前實施規模創紀錄的庫藏股，與他過去的投資風格迴然不同。巴菲特以往傾向利用坐擁的1380億美元現金，收購其他企業或投資普通股。

由於巴菲特持續捐款支持慈事善舉，因此身價超越1,000億美元更使人眼睛為之一亮。巴菲特是「樂施誓約」（The Giving Pledge）的聯合創辦人，他自2006年起已出脫價值逾370億美元的波克夏A股，這些股票占他持股將近50%，若合併計算這些股票，巴菲特身價將超過1920億美元。

波克夏A股10日盤中大漲4.16%，報每股407,750美元，終場漲幅收斂至1.89%，報每股398,840美元。

巴菲特 波克夏 投資

上一則

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

延伸閱讀

情定私校老師 貝佐斯前妻再婚 貝佐斯感到開心

情定私校老師 貝佐斯前妻再婚 貝佐斯感到開心
馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心
巴菲特：永遠不要做空美國

巴菲特：永遠不要做空美國

「股神」巴菲特年度股東信：要有信心，勿與美國對賭

「股神」巴菲特年度股東信：要有信心，勿與美國對賭

熱門新聞

受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…