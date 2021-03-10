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1.9兆紓困案眾院過關 拜登周五簽字生效

紓困案+利率降 道指大漲創新高

記者張大仁／綜合報導
債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。(美聯社)
債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。(美聯社)

債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。新的紓困計畫也刺激投資人搶進將受惠由新冠疫情快速復甦的股票

道指上漲464.28點或1.46%至創紀錄的3萬2297.02點。史坦普500指數上漲23.37點或0.6%至3898.81點，由能源和金融類股領漲。那斯達克綜合指數下跌4.99點或0.04%至1萬3068.83，盤中一度上漲1.6%。

眾議院民主黨10日通過價值1.9兆元的新冠病毒減免法案，拜登總統預計將於12日簽署。拜登說，1400元的支票本月就會發出。

對經濟反彈最敏感的周期性類股領漲，恢復過去幾周走勢。史指能源類股上漲2.6%，使其2021年來的漲幅超過39%。工業、材料和金融類股都上漲超過1％。

小型股羅素2000指數表現突出，上漲1.8%，因為投資人大量買入高價的價值型股票。

同時，溫和的通貨膨脹數據緩解了人們對物價上漲的擔憂，2月消費者物價上漲0.4%，年增1.7%，符合預期。物價上漲往往動搖殖利率並讓股票投資人不安。10年期美國國債殖利率下降2個基點至1.52%。

National Securities的霍根(Art Hogan)說，「過去一個月左右，市場最大的擔憂是通貨膨脹比估計還要熱。顯然今天的CPI數字至少解決了這個問題。」「10年期國債殖利率已不再拋物線上揚。」

在前一交易日大幅反彈後，高成長科技股的反彈行情有所喘息。特斯拉下跌0.82%。伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦活躍型方舟創新基金下跌0.3%。

備受矚目的10年期美國國債拍賣達380億元，滿足市場需求，緩解了交易員的擔憂。美國日益增加的債務負擔將使市場無法承受，這將打擊債券需求，並迫使殖利率更高。

Globalt Investments投資組合經理人伍迪(Kimberly Woody)表示：「我認為目前債券仍呈超賣。」「利率仍處於非常明確的交易範圍內。我認為利率將會先走低，然後再上揚。」

瑞銀(UBS)也因紓困措施和被壓抑的消費支出而對今年股票更加看多。將史指的年底目標價從4100點提高至4250點，提高近9%。

殖利率 投資 股票

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