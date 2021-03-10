我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini

編譯黃淑玲／綜合報導
中國一家商場工作人員展示蘋果iPhone 12 mini（左）和iPhone 12 Pro Max（右）手機。（中新社）
中國一家商場工作人員展示蘋果iPhone 12 mini（左）和iPhone 12 Pro Max（右）手機。（中新社）

日經新聞10日報導，知情人士表示，蘋果今年上半年大砍iPhone 12 mini的原訂生產數量；與去年12月原訂的計畫相較，全數iPhone訂單量減少大約20%，其中大多來自售價最便宜的5G手機款iPhone 12 mini。

日經說，這項產量調整，是廣泛調校去年底所訂生產計畫的一環。消息來源透露，蘋果去年底原本告訴供應商，今年前六個月，要備妥確保能夠產出9600萬支iPhone 12全系列手機的零件。iPhone全數生產訂單，除了12系列，還有舊款iPhone 11和iPhone SE機種。

現在蘋果把全數iPhone今年上半年的產量目標，調低到7500萬支，雖然縮水約兩成，但與去年同期出貨量相較，仍略有成長。蘋果對供應商說，今年全年的iPhone總產量2.3億支的目標不變，預估年成長率11%。

日經指出，多個消息來源都表示，產量最大的變動是在5.4吋螢幕、美國售價699美元的iPhone 12 mini。有些供應商甚至被要求到6月為止，完全先停止製造mini所需零件。最保守的估計指向蘋果上半年可能將會大砍mini原訂產量超過70%。

iPhone 蘋果 手機

上一則

因為兩會！中國國家隊進場 護盤股匯市

延伸閱讀

iMac Pro將停售 醞釀換機潮

iMac Pro將停售 醞釀換機潮

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光
iPhone 11沉湖底6個月被尋獲 還能正常開機送還主人

iPhone 11沉湖底6個月被尋獲 還能正常開機送還主人
鴻海FII河南周口市建新廠 供貨蘋果iPhone

鴻海FII河南周口市建新廠 供貨蘋果iPhone

熱門新聞

受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視