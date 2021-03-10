日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini

中國一家商場工作人員展示蘋果iPhone 12 mini（左）和iPhone 12 Pro Max（右）手機。（中新社）

日經新聞10日報導，知情人士表示，蘋果 今年上半年大砍iPhone 12 mini的原訂生產數量；與去年12月原訂的計畫相較，全數iPhone訂單量減少大約20%，其中大多來自售價最便宜的5G手機 款iPhone 12 mini。

日經說，這項產量調整，是廣泛調校去年底所訂生產計畫的一環。消息來源透露，蘋果去年底原本告訴供應商，今年前六個月，要備妥確保能夠產出9600萬支iPhone 12全系列手機的零件。iPhone全數生產訂單，除了12系列，還有舊款iPhone 11和iPhone SE機種。

現在蘋果把全數iPhone今年上半年的產量目標，調低到7500萬支，雖然縮水約兩成，但與去年同期出貨量相較，仍略有成長。蘋果對供應商說，今年全年的iPhone總產量2.3億支的目標不變，預估年成長率11%。

日經指出，多個消息來源都表示，產量最大的變動是在5.4吋螢幕、美國售價699美元的iPhone 12 mini。有些供應商甚至被要求到6月為止，完全先停止製造mini所需零件。最保守的估計指向蘋果上半年可能將會大砍mini原訂產量超過70%。