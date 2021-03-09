誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

彭博引述消息人士報導，花旗集團（Citigroup）對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復，阻擋這些公司參與花旗主辦的企業發債活動。

據報導，花旗的報復手段，就是不邀請這些投資 公司參與花旗主導的企業發債交易。這些機構包括Brigade資本管理公司、HPS 投資夥伴公司，以及Symphony資產管理公司。

消息人士說，若發債企業特別提出要求，這些機構和其他正與花旗打官司的企業仍能參加發債交易。花旗、Bridage、HPS和Symphony皆對此不予置評。

花旗日前鬧出匯款烏龍，誤把5億多美元資金匯給代表露華濃債權人的十家資產管理機構。花旗告上法院，要求他們返還誤轉的資金，但聯邦法官出乎預料裁定這些機構不必返還這筆溢付款項。

花旗當時擔任露華濃的貸款 機構，原該匯出約800萬美元利息給露華濃放款人，但意外匯出近100倍的金額。

數據顯示，花旗去年是全球第三大企業債和貸款承銷商，協助安排的交易案件數為324件，發行總額約為320億美元。

主辦新債發行的銀行會先發出交易通知，內容包含發行規模、到期年限、時間安排等細節，還能看到許多投資機構的財務資料。在潛在買家考慮投資新債之際，主辦承銷商的銷售團隊會個別接洽這些公司，回答問題及分享初步定價的討論。

被擋在門外不得參加發債交易的投資機構，無法參與這次交易，須到次級市場才能交易，這對他們不利，因許多新債在定價後，價格會上漲。