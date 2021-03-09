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美元從三個半月高峰回落 美公債殖利率轉跌

編譯劉忠勇／綜合外電
一些市場人士保守認為，美國公債殖利率本周可能進一步上揚。(路透)
一些市場人士保守認為，美國公債殖利率本周可能進一步上揚。(路透)

美元周二從三個半月高點回落，因美債殖利率企穩，使英鎊、澳幣和紐元等風險較高貨幣獲得提振。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.4%，報91.97，在亞洲交易時段一度觸及三個半月高位92.503。 歐元兌美元升0.5%，報1.19035美元，英鎊升0.6%，報1.3901美元。

美國10年期公債殖利率回落至1.544%，周一曾觸及1.613%，接近13個月高位。近期美債殖利率持續攀升，因預期經濟反彈速度快於預期將推動通膨急升，市場預料美國總統拜登最早將於本周將1.9兆美元的紓困法案簽署成法。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，在財長葉倫發表一些安撫人心的講話、淡化了通膨失控的可能性後，殖利率回吐了部分漲幅。

不過，一些市場人士保守認為，美國公債殖利率本周可能進一步上揚，因市場將不得不消化1,200億美元的3年、10年和30年期公債標售，尤其是在上周的標售結果疲弱且七年期公債標售得標利率飆升之後。

「我不相信這輪波動已經結束，」Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，「我要看看一些後續發展才能相信。」

大宗商品相關貨幣受益於公債殖利率回落，澳幣兌美元升0.9%，報0.7718美元 ；紐元兌美元升0.7%，報0.7174美元。

殖利率 美國 貨幣

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