我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

編譯林奇賢／綜合外電
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

科技業富豪提爾（Peter Thiel）創立的大數據公司Palantir 5日宣布，所有亞馬遜雲端運算服務（AWS）的客戶，將可以在AWS平台上，使用該公司新開發的企業資源規劃（ERP）系統。

Yahoo Finance報導，Palantir的ERP套裝軟體在經優化過後，如今可在AWS上運行，有助AWS的企業客戶整合和分析資料。Palantir表示，這個軟體「已有一些企業採用，包含英國石油（BP）、德國化工業者朗盛（Lanxess），藉此在幾周內大幅降低成本」。

Palantir所打造包含Foundry和Gotham在內的數個平台，成為政府機構和商業客戶的企業解決方案。

過去一年來，Palantir持續和AWS合作數個不同的專案，且該公司相信，採用這套ERP系統的企業客戶，將很快見到成效。

Palantir說：「在安裝這套ERP套裝軟體的兩周內，BP就增加約5,000萬的營運資金，且若應用到該公司在全球的供應鏈，可望進一步充實營運資金。」

AWS國際公共部門副總裁卡爾森（Teresa Carlson）表示，「我們很高興能與Palantir合作，讓這套工具能在AWS上使用，有助我們客戶更快理出頭緒、找到公司已有的資料。」

石油 雲端 亞馬遜

上一則

克魯曼：美國需大推基建 以防拜登榮景滑向停滯

延伸閱讀

方舟CEO：牛市加強 將擴大投資

方舟CEO：牛市加強 將擴大投資
情定私校老師 貝佐斯前妻再婚 貝佐斯感到開心

情定私校老師 貝佐斯前妻再婚 貝佐斯感到開心
亞馬遜三角區增設2配送站 創造數百工作

亞馬遜三角區增設2配送站 創造數百工作
雖跌破均線 3科技股仍看好

雖跌破均線 3科技股仍看好

熱門新聞

受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
分析師認為，美股這波多頭走勢方興未艾。美聯社

二個理由 美股這波牛市漲勢方興未艾

2021-03-04 07:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症
南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔
庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃