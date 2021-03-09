AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

科技業富豪提爾（Peter Thiel）創立的大數據公司Palantir 5日宣布，所有亞馬遜雲端 運算服務（AWS）的客戶，將可以在AWS平台上，使用該公司新開發的企業資源規劃（ERP）系統。

Yahoo Finance報導，Palantir的ERP套裝軟體在經優化過後，如今可在AWS上運行，有助AWS的企業客戶整合和分析資料。Palantir表示，這個軟體「已有一些企業採用，包含英國石油 （BP）、德國化工業者朗盛（Lanxess），藉此在幾周內大幅降低成本」。

Palantir所打造包含Foundry和Gotham在內的數個平台，成為政府機構和商業客戶的企業解決方案。

過去一年來，Palantir持續和AWS合作數個不同的專案，且該公司相信，採用這套ERP系統的企業客戶，將很快見到成效。

Palantir說：「在安裝這套ERP套裝軟體的兩周內，BP就增加約5,000萬的營運資金，且若應用到該公司在全球的供應鏈，可望進一步充實營運資金。」

AWS國際公共部門副總裁卡爾森（Teresa Carlson）表示，「我們很高興能與Palantir合作，讓這套工具能在AWS上使用，有助我們客戶更快理出頭緒、找到公司已有的資料。」