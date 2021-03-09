克魯曼：美國需大推基建 以防拜登榮景滑向停滯

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 經濟正迎向朝氣蓬勃的未來！一來新冠肺炎疫苗施打上軌道，除非太早重啟商業活動或變種病毒又來亂，疫情可望在數月後平息；二來1.9兆美元紓困案獲參院通過而眾院也可望跟進，這將協助仍受疫情衝擊之苦的民眾挺過難關，為他們重返職場和打開荷包消費鋪路。

經濟學家已察覺好消息 。彭博訪調預測師把今年美國經濟成長率估為5.5%，是1990年代以來最高。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 認為，這個數字「保守」了點。高盛則預估，今年美國成長率可達7.7%，是1984年來僅見的高。

問題是：接下來呢？克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，他對未來一、兩年的經濟展望「非常樂觀」；至於更遠的未來若要持盈保泰，他呼籲必須推動「另一套大規模政策方案」，才能維持榮景持續不輟。

克魯曼說，拜登的「美國紓困計畫」正如其名，是短期紓困性質，用意在因應緊急經濟情況。其中大部分支出的刺激效應都將在一年之內減退。

一旦刺激效應消退，克魯曼擔心，美國經濟可能再度掉入前美國財長桑默斯（Larry Summers）所謂的「長期停滯」（secular stagnation）狀態——即使在超低利率環境下，充分就業也撐不久。經濟若是受制於長期停滯，儘管偶爾也會有繁榮期穿插其間，但決策官員將難以擊退壞消息，例如金融泡沫爆破。

克魯曼形容這種狀態「很糟糕」。2008年金融海嘯過後的十年期間，美國就大致陷入這種產出和聘僱人數都低於應有水準的處境。有些人認為，疫情來襲前夕，美國終於接近充分就業狀態，是否真是如此仍難確定。

至於究竟何以致此，仍大有辯論空間。但克魯曼點出一些明顯的因素：工作年齡人口成長急遽減緩，以及科技進步的步調明顯減速，都降低了投資需求。無論確切原因為何，疫前美國經濟成長大致而言都低於潛能。

最近金融市場也反映出，投資人預料，一旦「拜登榮景」來了又去，美國經濟可能又倒退回實際表現比應有水準遜色的狀態。克魯曼指出，最近美債殖利率 升高，反映的其實是對經濟展望更樂觀 —而這些利率事實上是隨紓困方案衝向終點線而上揚。然而，這回利率上升幅度跟2013年「縮減（量化寬鬆）恐慌」（taper tantrum）時的升幅相比，仍屬「溫和」；跟1990年代某些利率飆高的情況相比，更是「輕微」。

據克魯曼解讀，市場傳達的訊息是：待大規模財政刺激助長的經濟榮景消退後，接下來可能重返停滯狀態。要如何才能避免重陷這種糟糕的境地呢？

克魯曼認為解決辦法很明顯：美國需要再推一套大型公共投資計畫，財源可來自於舉債，若規模實在龐大也可研議開徵新稅。這套計畫有雙重用途：公共投資可創造大量工作機會並促進經濟成長，協助美國避免再掉入停滯狀態；美國也亟需大量投資於修建老舊不堪的基礎設施、對抗氣候變遷等等。

可喜的是，拜登政府的經濟學家深諳此理，也正積極擬定展現雄圖大略的基建計畫。可悲的是，在共和黨掣肘下，新的基建計畫要在國會通過，勢必面臨比短期紓困方案更大的政治阻力。民主黨能否再創政治奇蹟，通過第二套至關重要的經濟法案，將決定「拜登榮景」的壽命有多長。