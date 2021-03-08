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投資大佬看多美股：債市會回穩！日本將成助力

編譯季晶晶／綜合報導
避險基金公司Applaoosa Management創辦人泰伯認為，推升殖利率的美國公債跌勢可能已經結束，現在很難看跌美股。圖為紐約證交所交易員正進行交易。（美聯社）
避險基金公司Applaoosa Management創辦人泰伯認為，推升殖利率的美國公債跌勢可能已經結束，現在很難看跌美股。圖為紐約證交所交易員正進行交易。（美聯社）

投資大佬、避險基金公司Applaoosa Management創辦人泰伯（David Tepper）說，現在很難看空美股，並且認為推升殖利率美國公債跌勢可能已經結束。

泰伯說，重大的市場風險已經消除，殖利率應在短期內更為穩定。他說：「基本上，我認為利率暫時性地造成最大波動，在接下來的幾個月應該較為穩定，這使得目前買股更加安全」。

過去幾周，由於通膨預期升高，債券殖利率急劇上揚，給風險資產帶來壓力。 10年期美國公債殖利率從1月底的1.09%快速攀升到周一的逾1.6%，對科技股尤其造成嚴重打擊，因為這些公司仰賴寬鬆的借貸條件來實現卓越成長。

泰伯認為，多年來一直是美國公債淨賣家的日本，可能在殖利率飆升後再次開始買進，而潛在買盤可能有助穩定債市。他說，「這移除了重大風險，很難看跌」。

另一個美股多頭的催化劑則是美國參院剛通過的財政刺激計畫。民主黨控制的眾院預料本周稍晚會通過這個規模1.9兆美元的經濟救助和刺激法案。總統拜登可望在3月14日失業救濟補助計畫到期前簽署該案為法律。

泰伯還說，在美股回升後，像亞馬遜（Amazon）這種「領頭羊」股票會開始顯現吸引力。過去一個月，這家電商巨擘的股價下跌9.7%，同期間蘋果（Apple）下跌超過11%。

殖利率 美國 美股

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