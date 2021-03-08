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私募基金Apollo砸110億美元 全吃保險關係企業Athene

編譯劉忠勇／綜合報導
Apollo聯合創辦人兼執行長布萊克（Leon Black）。（路透資料照片）
Apollo聯合創辦人兼執行長布萊克（Leon Black）。（路透資料照片）

私募基金人Apollo Global Management宣布，將以高達110美元的估值對Athene Holding尚未持有的全部股份，進一步鞏固對這家保險關係事業的所有權。

Apollo原本即持有Athene 35%的股權，並簽訂管理Athene資產的長期協議。對於Apollo來說，這次合併旨在簡化雙方關係，也有助協調兩家公司股東的利益。

這也是Apollo聯合創辦人兼執行長布萊克（Leon Black）與名譽掃地的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein)之間的關係被曝光後，強化治理而採取的最近動作。

Apollo另一位聯合創始人Marc Rowan正準備重掌執行長一職，他正是該公司保險策略的締造者。在董事會審查了布萊克與艾普斯坦的關係後，布萊克在1月表示自己會離職。艾普斯坦因涉及仲介未成年女孩賣淫而被起訴，2019年在曼哈頓監獄牢房中自殺。

Apollo周一表示，董事會已投票決定放棄該公司的雙重股權結構，改為此前考慮的「一股一票」制。該公司預計此舉將為其被納入標普500指數鋪平道路。這家投資公司最近還宣佈了其他一些調整，包括任命更多獨立董事。

Apollo成功進軍保險業，所有其他傳統上專注於私募股權投資的上市公司也紛紛效仿。去年7月，KKR & Co. (KKR)宣佈了收購保險公司Global Atlantic Financial Group Ltd.的交易，將大幅提升所管理資產的規模。

根據周一宣布的交易，每一股Athene發行在外的A類股換取1.149股Apollo股票，較Athene 上周五收盤價溢價約16.5%。

這筆全股票交易將使Apollo股東擁有合併後公司約76%的股份，其餘的股份由Athene投資人擁有。

Apollo股價周一下跌約4%，Athene股價上漲約6%。

保險 投資 艾普斯坦

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