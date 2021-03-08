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參院通過紓困案 道指大漲創新高

白宮：美對台立場明確不變 信守長期承諾助台自我防衛

參院通過紓困案 道指大漲創新高

記者張大仁／綜合報導
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。

道指上漲306.14點或0.97%至3萬1802.44點，迪士尼領漲，盤中最高一度上漲650點，創下歷史新高。史坦普500指數下跌20.59點或0.54%至3821.35點。那斯達克綜合指數下跌310.99點或2.41%至1萬2609.16點，蘋果下跌4.17%，特斯拉下跌5.84%。Alphabet和Netflix的跌幅均超過4.2%。那指收盤價已低於52周高點超過10%，正式跌入修正區。

參議院6日通過1.9兆元的經濟救濟和紓困法案，擴大失業救濟，發放另一輪紓困支票以及對州和地方政府提供援助。民主黨掌控的眾議院預計本周稍後通過該法案。預計拜登總統將在3月14日失業援助計畫到期前簽署成為法律。

同時，疾病控制與預防中心(CDC)表示，已經接種新冠病毒疫苗的人們可以不戴口罩在室內安全見面，這進一步激發人們重新開放的希望。這些利多提振股市，認為經濟就要強勁復甦。

在加州放鬆管制規定後，迪士尼股價上漲6.27%，為迪士尼樂園於4月有限度重新開放預作準備。美國航空跳升4.99%，而聯合航空跳升7.01%。目標百貨上漲2.38%。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)表示：「更多紓困措施可能會給股市帶來很大提振，但也可能帶來一些顛簸。」「對通貨膨脹失控的憂慮一直是最近股票的絆腳石。因此，在投資人應對紓困的短期和長期影響之際，未來可能會有更多的疲軟。之前大漲的科技股和『居家避疫』股票可能受到的打擊最大。」

科技股仍然跌幅最大，延續過去幾周趨勢。高成長股票是去年表現最好的類股，由於利率上升會降低未來現金流量的價值，因此它們表現弱勢。

蘋果過去一個月下跌15%，而特斯拉同期下跌34%。受惠疫情的Zoom Video和Peloton在過去一個月分別下跌24%和30%。

對沖基金經理泰普(David Tepper)表示，近期利率大幅上漲走勢可能已經結束，目前很難有利空看法，因此股市情緒得到提振。

他說：「基本上我認為利率走勢已經暫時停歇，並在接下來幾個月中應會更加穩定，這讓現在入市更為安全。」

指標10年期國債殖利率過去幾周大幅上漲，因預期在經濟蓬勃復甦基礎上還會有更多紓困措施。10年期美國國債殖利率9日上升4個基點至1.6%。今年初時殖利率不到1%。

泰普認為，隨著類似日本這樣的大型外國買家進場，美國國債的拋售很可能已經結束。他還表示，像亞馬遜這樣的「領頭羊」個股在回調之後開始變得有吸引力。

道指3月以來上漲2.8%，而那指下跌4.4%，同期史指上漲0.3%。

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