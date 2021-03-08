我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

1張圖：美施打疫苗破9000萬劑 23%成人已接種

高盛：加密幣的機構需求龐大 比特幣年底上看10萬美元

編譯陳律安／綜合外電
高盛表示，各大機構對數位資產有強勁需求，而該公司有四成客戶目前持有加密貨幣部位。（歐新社）
高盛表示，各大機構對數位資產有強勁需求，而該公司有四成客戶目前持有加密貨幣部位。（歐新社）

正重啟加密貨幣交易業務的高盛表示，各大機構對數位資產有強勁需求，而該公司有四成客戶目前持有加密貨幣部位。高盛的調查也顯示，比特幣到今年底時可望漲至10萬美元。

高盛環球市場部門數位資產業務的全球主管麥德莫特（Matt McDdermott）說，在調查近300名客戶後，發現四成持有加密貨幣部位；但如今的情況不同於2017年比特幣泡沫時期，因為無論是不同產業別，或是私人銀行客戶，都有「龐大」的機構需求。

調查也顯示，76%的受訪者認為，比特幣在今年底前，價位將介於4萬至10萬美元，但有22%的受訪者預估，年底前比特幣將突破10萬美元大關。

麥克德莫特也證實，高盛將重啟加密貨幣交易業務，但「初期的業務範圍相當小」，將聚焦於芝加哥商品交易所（CME）的期貨等領域。他提醒，美國的銀行業者必須因應禁止交易實體加密貨幣的法規。

加密貨幣擁護者主張，數位貨幣和背後的區塊鏈技術，正逐步為愈來愈多主流機構和投資人所接受。而衍生性金融商品及新投資產品，則讓一般民眾更容易接觸數位資產。彭博股市專家庫茲撰文表示，加密貨幣基金的規模正逼近400億美元，今年流入的資金中近10億美元，來自指數股票型基金（ETF）。

部分策略師認為，數位資產可望成為資產組合中分散投資的標的，但其他人則抱有疑慮，責怪投機人士可能吹大比特幣等加密貨幣的泡沫。

貨幣 比特幣 高盛

上一則

英研究：美國今年有望成為全球經濟成長火車頭

下一則

美股早盤漲跌互見 投資大咖看好美債殖利率將回穩

延伸閱讀

花旗：比特幣正處重要臨界點

花旗：比特幣正處重要臨界點
花旗、高盛難拒比特幣魅力 避險大咖洛伯也深入研究

花旗、高盛難拒比特幣魅力 避險大咖洛伯也深入研究
花旗：比特幣處轉折點 可能成國際貿易主流貨幣

花旗：比特幣處轉折點 可能成國際貿易主流貨幣
女股神：比特幣有機會取代債券

女股神：比特幣有機會取代債券

熱門新聞

受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
萊坊最新年度調查報告，全球有26%超級富豪計劃在今年添購新房。美聯社

疫情帶動「第二個家」需求 全球超級富豪將掀購屋熱

2021-02-28 14:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我
女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師
國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領
真相大反轉！梅根首度澄清：當年是凱特把我氣哭

真相大反轉！梅根首度澄清：當年是凱特把我氣哭
梅根：王室不想讓亞契當王子 出生前還討論他會有多黑

梅根：王室不想讓亞契當王子 出生前還討論他會有多黑