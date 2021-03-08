高盛：加密幣的機構需求龐大 比特幣年底上看10萬美元

高盛表示，各大機構對數位資產有強勁需求，而該公司有四成客戶目前持有加密貨幣部位。（歐新社）

正重啟加密貨幣 交易業務的高盛 表示，各大機構對數位資產有強勁需求，而該公司有四成客戶目前持有加密貨幣部位。高盛的調查也顯示，比特幣 到今年底時可望漲至10萬美元。

高盛環球市場部門數位資產業務的全球主管麥德莫特（Matt McDdermott）說，在調查近300名客戶後，發現四成持有加密貨幣部位；但如今的情況不同於2017年比特幣泡沫時期，因為無論是不同產業別，或是私人銀行客戶，都有「龐大」的機構需求。

調查也顯示，76%的受訪者認為，比特幣在今年底前，價位將介於4萬至10萬美元，但有22%的受訪者預估，年底前比特幣將突破10萬美元大關。

麥克德莫特也證實，高盛將重啟加密貨幣交易業務，但「初期的業務範圍相當小」，將聚焦於芝加哥商品交易所（CME）的期貨等領域。他提醒，美國的銀行業者必須因應禁止交易實體加密貨幣的法規。

加密貨幣擁護者主張，數位貨幣和背後的區塊鏈技術，正逐步為愈來愈多主流機構和投資人所接受。而衍生性金融商品及新投資產品，則讓一般民眾更容易接觸數位資產。彭博股市專家庫茲撰文表示，加密貨幣基金的規模正逼近400億美元，今年流入的資金中近10億美元，來自指數股票型基金（ETF）。

部分策略師認為，數位資產可望成為資產組合中分散投資的標的，但其他人則抱有疑慮，責怪投機人士可能吹大比特幣等加密貨幣的泡沫。