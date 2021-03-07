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8日開盤前 5件國際事不可不知

編譯劉忠勇／綜合外電
許多投資人逢低買進，資金繼續湧入股市。美聯社
許多投資人逢低買進，資金繼續湧入股市。美聯社

美國股市上周五（5日）大漲，結束震盪的一周，科技股終場重現逢低承接的買盤。以下是8日開盤前，最值得關注的五件國際和中國要聞：

類股大輪動

隨投資人看好經濟重啟解封，公債殖利率上揚，買氣可望繼續由「居家防疫」概念的科技股轉進經濟復甦受惠的景氣循環股。

美股上周五大幅波動，道瓊盤中拉鋸800多點，收盤大漲572點。史坦普500和那斯達克綜合指數各漲1.9%和1.5%。費城半導體指數大漲3.2%，台積電ADR也大漲4.5%，較台北交易溢價12.1%。

史坦普500和道瓊工業指數一周來各漲0.8%和1.8%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數各跌2.1%和4.8%。

備受關注的美國10年期公債殖利率上周五一度上揚0.08個百分點至1.62%，隨後回落至1.56%，激勵美股當天午後由黑翻紅。

史坦普和道瓊靠上周五反彈讓周線翻紅，可見投資人認為，最近公債殖利率上漲，反映經濟和企業利潤前景更加光明，因此大盤大跌反而帶來逢低買進的機會。

葉倫：美債殖利率升，免驚！

美國財政部長葉倫與聯準會（Fed）多位官員5日異口同聲表示，最近美國公債殖利率上揚，反映市場對經濟展望大幅轉強的預期，藉此淡化通膨將大爆發的疑慮。

葉倫接受公共電視網（PBS）「NewsHour」節目專訪時表示，她不認為市場預期通膨率將升破Fed設定在2%的目標。她說：「長期利率是攀升了一些，但我認為，主因是市場人士認為復甦轉強。」

美國2月非農就業人口激增37.9萬人，失業率降到6.2%，激勵10年期美債殖利率5日竄升到1.62%的一年多來高峰，後來回到1.58%附近。葉倫指出，新增37.9萬個工作「看似很多，但若以那種步調增加，美國仍需超過兩年才能達到充分就業」；若計入失業後就退出勞動力的400萬人，實質失業率可能有10%。

中國今年前兩月出口狂飆甚於預期

今年1-2月，美元計價的出口較去年同期上漲了60.6％，遠高於彭博調查的經濟學家預測的40%的中值，去年同期出口下降17.4％。

中國海關總署表示，今年頭兩個月強勁的貿易數據反映出美國和歐洲等主要貿易夥伴的需求有所改善，此外國內復甦推動了進口成長，並且也受到去年經濟下滑的基數影響。1-2月對美國的貿易順差達到513億美元；與去年同期相比，與美國的進出口貿易總額成長了81.3％。

中國外長呼籲與美國合作，一個中國為不可逾越紅線

中國國務委員兼外交部長王毅昨天談到中美關係，王毅表示，中美有分歧有矛盾在所難免，關鍵是要通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。

他說，一個中國原則是中美關係政治基礎和不可逾越的紅線，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。他敦促美國新一屆政府徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。

他表示，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨。中國有能力挫敗任何形式的「台獨」分裂行徑。

歐訂2030年目標 生產全球20%先進半導體

為降低對美國和亞洲科技公司的「高風險依賴」，歐盟傳出希望到2030年前要讓全球至少20%的先進半導體在歐洲生產，並希望製造出比台積電和三星更尖端的晶片。

官員據悉正在研擬相關草案，預定本周呈交歐洲議會。

彭博資訊根據取得的草案內容報導，歐盟希望降低對美國和亞洲的依賴，提高在地半導體生產是此計畫的一環。這份文件的最終內容仍可能有所修改，但此案本周就會呈交歐洲議會。

彭博資訊之前曾報導，為提高歐洲半導體生產，歐盟曾討論過興建一座全新晶圓廠的可能性。歐盟如今希望製造出比台積電和三星現有5奈米更快的晶片。

美國 殖利率 中國

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