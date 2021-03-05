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美股崩盤了嗎？分析師解析：只是類股輪動加劇

編譯湯淑君／綜合外電
美股三大指數4日同步下挫，分析師認為這反映美債殖利率竄升觸動資金輪動。路透
美股三大指數4日同步下挫，分析師認為這反映美債殖利率竄升觸動資金輪動。路透

公債殖利率竄升引起美國股市警鈴大響，令人聯想起去年3月新冠肺炎疫情來襲引爆的賣壓。但分析師表示，美股此刻離「崩盤」還遠得很，更別提2008年全球金融海嘯、2000年網路股泡沫化，或1987年10月華爾街股災。

財經網站MarketWatch報導，目前的情況是，美債殖利率突然猛竄，刺激資金轉離疫情期間的贏家股，使科技股雲集的那斯達克綜合指數4日重挫2.1%、跌入「修正」領域，亦即從前波高峰回跌10%。顯然一波資金輪動已展開，股市波動加劇令一些投資心驚慌。

同時，道瓊4日盤中低點曾瀉落逾700點，收盤跌245.95點或跌幅1%，史坦普500跌1.3%，就單日跌幅而言頗重。然而，美股道瓊工業指數仍只比上月締造的空前新高紀錄回跌3.4%，史坦普500指數比前波高峰回跌不到5%，距離「修正」仍有一段距離，離「空頭領域」（從高峰回跌20%）就更遠了。

但投資人或許仍想問：美股這波跌勢極不尋常嗎？Commonwealth Financial Network投資長麥米蘭接受MarketWatch訪問時表示，答案是否定的。他指出，隨著美國公債殖利率開始攀升，美股開始拉回並不異常；尤其股價已飛漲的成長型股，估值已趨飽和，於是在賣壓湧現時首當其衝。

美股4日市況與上周相似，都是受美國公債市場湧現賣壓牽連，公債價格下跌時，殖利率上升。10年期美債殖利率上周一度飆到1.6%的逾一年高點，4日再度升破1.5%。聯準會（Fed）主席鮑爾當天的發言並未能撫平投資人的顧慮，他們擔心通膨可能復熾，進而促使Fed比預期提前開始收回貨幣刺激。

在這種疑慮持續發酵下，投資人顯然獲利了結股價已大漲的股票，轉而買進對經濟景氣循環敏感的股票。

Ally Invest首席投資策略師貝爾發布報告說，殖利率攀升可能是多頭市場初升段的好兆頭，預示經濟成長可望轉強；不過，市場輪動卻可能令一些投資人不安。她說：「殖利率走高通常對高價股打擊更大，這正是為什麼我們看到特斯拉（Tesla）、Peloton這類股票今年大跌逾30% 。 」

由於科技和科技相關個股在主要指數的權重甚大，一旦資金撤出這些股票，勢必拖累那斯達克這類指數。

Arbeter Investments總裁暨技術分析師阿貝特說，超大型科技股和非必需消費股—蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、Google母公司Alphabet、特斯拉和輝達（Nvidia）—合計就占史坦普500指數24%。

Renaissance Macro Research分析師丹普特說：「大型科技股疲軟拖累大盤，引發股市做頭、多頭周期告終的顧慮。但依我們之見，市場廣度（breadth）仍強，而這種特徵通常並不見於市場頭部。」

丹普特指出，非必需性小型股漲上高點，相對於大型股也價位也是多年來最高，由此可見參與度甚廣；能源股和銀行股也轉強，受惠於殖利率走高的環境；更多經濟敏感股，如運輸、服務等，同樣受惠。

他說：「這不是市場頭部，我們認為這是輪動，下跌程度有限。未來我們打算加碼高殖利率贏家股，如銀行和能源，表現仍可望優於大盤。」

殖利率 投資 指數

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