分析師：逢低承接FAANG 科技股可望反彈25%

儘管美國大型科技股近日下挫，Wedbush分析師艾夫斯認為，投資人若逢低買進科技股，可能迎來未來一年上漲25%的獲利機會。路透

美國 科技股漲勢在本周踢到鐵板，反轉下挫，那斯達克綜合指數3日大跌2.7%，跌勢可能延續至4日。但華爾街科技業分析師認為，此刻正是逢低買進科技大咖股的好時機。

財經網站MarketWatch報導，投資 公司Wedbush科技股分析師艾夫斯（Daniel Ives）預期，科技股未來一年至少有25%的上漲空間，建議投資人趁跌深買進。

艾夫斯說：「對勇於承擔風險的科技股投資人而言，本周是痛苦痛苦的一周，因為估值過高的憂慮、泡沫疑慮、類股輪動、美債殖利率升高的憂慮糾纏不休，以致市場焦點轉移，由重啟經濟概念股躍上舞台中央。」

但艾夫斯指出，數位轉型趨勢才剛起步，還會延續到多年以後，因此雲端 、網路安全、電子商務和第五代行動通訊技術（5G）這些次產業仍有多年榮景可期。他指出，這些次產業為科技股盛宴注入生命力，且有消費者和企業需求提供支撐，可望延續「多年成長榮景」。

他認為，諸如Zoom、Teams、Slack和Citrix這些協作軟體公司，今年到明年的成長步調可能「趨緩」，但許多 企業主管向Wedbush透露，約三、四成的員工仍以某種形式遠距上班，這將催促企業「撕掉OK繃式的解決方案」、「積極落實雲端轉型」。

艾夫斯建議投資人，不妨趁目前美國科技股市況露出疲態之際，在投資組合中納入下列後市仍看俏的股票：蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、DocuSign、Zscaler、Palo Alto、SailPoint，以及Nuance。

就整體科技類股而言，艾夫斯任職的Wedbush評估，未來一年仍有至少25%的上漲空間，而領漲的將是「FAANG」大型科技股，包括臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果、Netflix、Google母公司Alphabet，以及雲端運算和網路資安相關股票。

更廣義來看，艾夫斯形容，App叫車公司Uber和Lyft是「破壞式創新的科技復甦股」，仍是備受Wedbush青睞的「重啟概念股」，不僅轉虧為盈在望，餐飲外送需求激增更是一大亮點。

儘管加強監管的壓力仍是科技業面臨的一大長期風險，Wedbush的研究報告指出，「拜登政府給科技股帶來的，仍將是一種不慍不火的環境」。艾夫斯預期，美國總統拜登可能使美中「科技冷戰」緊張關係降溫，並鼓勵加強網路安全的計畫。

艾夫斯說，市場空頭人士會結束冬眠，出來警告投資大眾「科技股榮景和多頭漲勢已結束」，但Wedbush則認為，隨著一些賣壓湧現，「未來12到18個月，將是以令人難以抗拒的價格，持有長期科技贏家股的大好機會」。