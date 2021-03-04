二個理由 美股這波牛市漲勢方興未艾

分析師認為，美股這波多頭走勢方興未艾。美聯社

新冠肺炎疫情襲擊美國 已屆滿一年，但美股 新一波多頭市場展開迄今僅約11個月，這正是Truist Wealth分析師團隊認為史坦普500指數仍有進一步奔馳空間的理由之一。

財經網站MarketWatch報導，Truist分析美股走勢發現，如果美股過去六十年來的表現可作借鏡，就股價漲幅而言，史坦普500指數這波牛市歷時仍短，短期內漲勢還不至於戛然而止。

Truist Wealth的資料顯示，自1957年迄今，史坦普500多頭市場平均漲幅達179%，而且牛市平均歷時5.8年；相形之下，當前這波牛市只漲76%，而且歷時不到一年。

2020年在封鎖抗疫衝擊經濟活動下，美股在去年3月跌入空頭市場，但很快就觸底彈升、收復失土，主要得力於數兆美元的財政與貨幣刺激，一來援助財務困頓的家庭，二來則讓華爾街信心與流動性充沛。

美股這波漲勢延續至今年，反映市場對疫情過後經濟復甦的期待。但最近，投資人愈來愈擔心，這種樂觀展望可能已充分反映在股票和其他金融資產估值上；近來美國公債殖利率 挺升，10年期美債殖利率升到將近1.47%，較一年前的水準攀升約1%，反映市場人士擔心更多政策刺激可能觸動通膨一發不可收拾，迫使聯準會（Fed）轉而收緊貨幣政策。

隨著美債殖利率攀升和科技股承受賣壓，美股三大指數3日收盤全面下挫，連兩日收跌。

但Truist首席市場策略師Keith Lerner指出，美股這波多頭走勢方興未艾的第二個理由，是Fed官員一再信誓旦旦表示會避免太早縮緊貨幣條件，並承諾持續把政策利率在接近0%的水準，每月購入1,200億美元的購債計畫也會實施到疫後經濟充分復元為止。

他並舉1950年代為例說，當時美國也處於低利率環境，儘管跟現在相比有許多不同點，但也有些類似之處，包括美國債務水準非常高（當年是戰爭造成）、Fed行動積極，以及戰後（現在是疫後）經濟復甦。他說，1950年代「初期利率為1.5%，到末期升到將近5%；在那十年期間，儘管遭遇兩次衰退，史坦普500指數大漲257%，以總回報計算漲幅更達到487%」。