免費欣賞身價百萬的作品？歡迎來到NFT的世界

BEEPLE作品「EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」的細部放大圖。（路透）

從藝術品到球員卡，人們正開始在數位收藏品上花費數百萬元。

這些被稱為NFT 的加密收藏品近來大為流行。由本名溫克曼(Mike Winkelmann)的數位藝術家Beeple所製作的藝術短片，2月底以創紀錄的660萬元價格拍賣。它當初是以6萬7000元左右價格購入。

同時，一幅由數千個電腦生成圖像組合而成、名為CryptoPunks的作品，最近以200萬元的價格售出。而一個2011年的Nyan Cat迷因加密藝術演出在網路拍賣中以約59萬元價格售出。

支持NFT的人說，這種作法解決了網路的最大問題：藝術家無法因在線上發表其作品而獲得報酬。但在此同時，批評者將NFT熱潮視為加密世界的另一個潛在投機狂潮，肯定會最終消退。

那麼NFT到底是什麼？為什麼它們突然身價高達幾百萬？以下是相關問題的解答。

什麼是NFT？

NFT、也就是「非同質化代幣」(non-fungible tokens)，是一種新型數位資產。其所有權記錄在區塊鏈上，類似於支持比特幣和其他加密貨幣的網絡。

但是，與大多數虛擬貨幣 不同，一般人無法用美元或金條將一種NFT交換成另一種。每個NFT都是獨一無二的，並且是收藏者無法複製的物品，讓它們在設計上獨樹一幟。

簡單來說，可以將它們視為稀有的神奇寶貝或棒球卡的加密替代品。

網路的興起意味著任何人都可以免費在線上觀看圖片、影音和歌曲。人們之所以購買NFT，是因為人們相信：透過區塊鏈可以證明虛擬物品的所有權。

NBA Top Shot是一個美國職籃聯盟的NFT平台，允許用戶購買和展示明星球員比賽精彩片段。NBA授權影像數位化新創公司Dapper Labs剪輯這些短片，因數量有限，造成稀缺。根據網站CryptoSlam的數據，截至如今，NBA Top Shot的銷售額超過2.8億元。Dapper Labs在支付NBA授權費之外，每筆交易可再抽成。

籃球並不是跨入加密貨幣的唯一運動。法國新創公司Sorare允許用戶在虛擬遊戲中收集並操作官方授權發行的足球卡。根據NFT數據追踪器NonFungible的資料，Sorare的市值至今已創造超過2200萬元的銷售額。Sorare於2月底宣布已從Benchmark、Accel和Reddit聯合創始人歐哈尼安(Alexis Ohanian)在內的投資人募集5000萬元。

區塊鏈公司Protokol CEO任辛(Lars Rensing)說：「這對NFT來說是個淺顯的產業慣例。」「球員卡和收藏品一直是球團重要的獲利收入來源。」

同時，藝術品交易商也開始採取行動，拍賣行佳士得(Christie)拍賣Beeple的虛擬藝術品過程中，出價就已高達300萬元。

NFT不是什麼新東西。一個最早的例子就是CryptoKitties，它曾經熱門到數位貨幣以太幣交易宕機。根據NonFungible的數據，截至如今這些色彩艷麗的網路貓咪銷售額已超過4000萬元。

它為什麼如此受歡迎？

新冠疫情大流行對NFT的榮景發揮重要作用。根據NonFungible和法國巴黎銀行(BNP Paribas)旗下研究公司L'Atelier的研究，去年NFT交易總價值翻漲2倍，達2.5億元。

這絕大程度與居家限令有關，導致人們每天花更多時間在互聯網上，並因減少通勤而省下開支。它也與散戶軋空GameStop以及Reddit的WallStreetBets論壇中炒作其他被放空股票的熱潮類似。

同時，目前也正值比特幣、以太幣和其他數位硬幣價值飆升之時，比特幣上月市值曾短暫突破1兆元。

宣稱已收購價格超過270萬元收藏品的NFT匿名收藏家鯨鯊(Whale Shark)表示，「目前這個世界大部分人口將50%的時間都花在網上，而絕大部分時間都花在PC上。」

批評者論點

許多投資人買進NFT作為投機性投資，希望能夠以比原先支付的價格更高的價格賣出。但是，越來越多人也長期持有它們作為收藏品。

L'Atelier營運長伊凡諾瓦(Nadya Ivanova)指出：「就像任何商品炒作的技術線型一樣，一切從投機活動開始，然後再凸顯出其基本價值。」「NFT始於2017年。其中很多與投機有關。2020年的市場事實上已正趨成熟。」

NFT吸引了NBA球團老闆庫班(Mark Cuban)、影星琳賽羅涵(Lindsay Lohan)和天使投資人維納查克(Gary Vaynerchuk)等名流，而主流品牌也不落人後。人們正在尋找NFT的其他用途，像是虛擬房地產和遊戲。

儘管如此，NFT領域還是受到一些藝術家和投資人的懷疑。批評者將其視為類似2017年初始代幣發行(ICO)的另一種加密風潮，最終將逐漸趨於平淡。毫不疑問地，這些代幣背後的公司不同意這種論點。

「鯨鯊」說：「我認為這塊領域中有99%可能2、3後就不存在，這與ICO的榮景非常相似。」

許多NFT是用以太幣定價。 這個數位貨幣上月短暫觸及創紀錄的2000元價格，然後在幾天之內暴跌600元，提醒投資人要注意加密貨幣的巨大波動性。