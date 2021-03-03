殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

受債券殖利率 再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數 ，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。

在科技股和消費性非必需品領跌​​下，史指下跌50.57點或1.31%收3819.72點。那斯達克綜合指數下跌361.04點或2.7%收1萬2997.75點，蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet均下跌逾2.4%，Netflix下跌4.95%。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。

跌勢源自10年期美國 國債殖利率擴大其漲幅。指標利率攀升逾8個基點至1.49%的高點，隨後小幅回落。上周殖利率曾飆升至1.6%的高點，有人稱此為「閃電」飆升。

債券殖利率持續上升引起人們對股票估值和通貨膨脹率上升的擔憂。走高的債券殖利率對科技股的打擊尤其嚴重，因為它們一直依靠輕鬆借貸來實現大幅成長。

拜登總統(Joe Biden)2日晚間表示，美國將擁有足夠的冠狀病毒疫苗，在5月底前每個成年人都可接種，比原計畫提前兩個月。推出疫苗被視為使國人重返工作崗位並促進經濟復甦的關鍵因素。

人們對疫苗推出越來越樂觀，引發周期性股票和經濟重啟股票的反彈。美國航空上漲3.4%，而嘉年華和挪威郵輪分別上漲3.91%和6.29%。能源類股上漲1.4%。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中表示，「即使由於科技股疲軟，史指可能面臨結構性阻力，但股市其餘部分其實表現都還不錯。」「總體來說，大多數非科技股都能適應債券殖利率上升。」

經濟數據方面，根據薪資調查公司ADP的最新報告，2月私營企業新增11.7萬個工作崗位，遠低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預計的22.5萬個私人職位。

同時，2月美國服務業的增速有所放緩。ISM非製造業指數顯示的讀數為55.3，較1月下降3.4個百分點，低於《道瓊》估計的58.7。

民主黨人士表示，拜登同意限縮未來幾天內通過的1.9兆元新冠病毒救助計畫中，接受新一輪紓困支票的人數。