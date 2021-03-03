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黃金ETF持有量續降 瑞銀：金價年底恐跌到1,650美元

編譯林奇賢／綜合外電
市場資金加速從黃金ETF流出，國際金價正失去帶動其價格攀升的一大動能。 路透
市場資金加速從黃金ETF流出，國際金價正失去帶動其價格攀升的一大動能。 路透

數據顯示，黃金指數股票型基金（ETF）的黃金持有量1日減少逾14公噸，為三個月來最大減幅，且已連11個交易日減少，並觸抵去年7月來最低，反映黃金正失去支撐力。瑞銀集團也看淡金價後市，預測到年底前會跌破1,700美元大關。

紐約黃金現貨3日盤中跌0.9%至每英兩1,722.74美元，若跌勢維持至收盤，等於七日來有六日收黑。紐約黃金期貨在紐約早盤跌逾1%，報每英兩1,710.3美元。

在紐約金價於2月創下四年來最大月線跌幅之際，黃金ETF加速下跌，對金價只會帶來更沉重的壓力。金價去年衝上歷史新高，今年來卻已跌逾8%，主要是經濟前景轉好，從而降低了避險資產的需求。

由於交易員開始認為美國聯準會（Fed）將提前升息而出售公債，使公債殖利率攀升，進而加快了國際金價下跌的速度。Fed決策官員將在本周釋出更多關於經濟前景的看法，以及說明對近期債市動盪的因應方式。

道明證券（TD）以梅萊克為首的分析師表示：「由於與實質利率的差距將進一步縮小，黃金的地位仍岌岌可危。」

瑞銀集團（UBS）全球財富管理部門則認為，由於近期這些不利因素會在今年下半年加劇，國際金價料將進一步下跌。該部門並預估，金價在9月底前將下滑至每英兩1,700美元，到12月底和明年3月底左右可能再跌到1,650美元。

該部門基於多元配置資產的立場，對黃金的評級仍維持「中立」，不過建議進行部位調整，以防金價今年下半年進一步下跌。

金價 美元 紐約

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