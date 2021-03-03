Q&A：Greensill玩的供應鏈融資 為何大有爭議？

Greensill銀行母公司Greensill資本公司承做供應鏈融資，周轉不靈面臨破產風險。路透

成立十年的Greensill資本公司享有爆炸性成長，崛起為供應鏈融資 （Supply-Chain Finance）最大供應商之一。但100億美元相關資金遭到瑞士信貸（Credit Suisse）凍結，Greensill瀕臨破產危機。

Q：什麼是供應鏈融資？

實務上是一家金融機構為企業戶先行支付應付帳款。供應商憑該企業的預約付款通知（invoice）辦理融資，能比預定的付款時間早拿到貨款，但金額略為縮水；該金融機構稍後再向企業戶收取全額貨款，其中包含費用。

Greensill會透過在德國的銀行安排這種融資，或將帳單包裹成類似債券的投資 工具，賣給瑞士信貸旗下基金。Greensill靠擔任企業和投資者的中間人獲利。

Q：為什麼有爭議？

使用供應鏈融資，企業戶會欠金融機構的錢，但不會被歸類於債務，而是和其他所有的應付帳款混在一起。法律上並未規定揭露責任。這讓信用評等機構和監管機關很頭疼。

Q：為什麼有風險？

財務有問題的公司可以藉供應鏈融資，掩飾債台高築的事實。投資人抽銀根時，企業的營運資金水位可能發生類似擠兌的效應。

但供應鏈融資可以成為空頭的金礦，他們從公開申報資料中，找尋企業財務體質的線索。2019年底，美國 避險基金Muddy Waters聲稱醫院營運商NMC Health有詐欺之嫌時，提供的資料包括這家富時百大企業運用與Greensill連結的瑞士信貸基金。

Q：供應鏈融資是Greensill的發明嗎？

現年44歲的前投資銀行家、Greensill創辦人Lex Greensill，並不是供應鏈融資的發明人。美國和歐洲的銀行數十年來都在為企業戶提供這種服務。但Greesill創造出更複雜的產品架構。

Q：Greensill的客戶會出什麼事？

不一定，瑞士信貸凍結100億美元意味，它不再投資新的供應鏈融資票據，理論上會讓Greensill企業戶的融資陷入混亂。

Vodafone和AstaZeneca等獲投資評等的優質客戶，會找到其他金融機構承做這項業務，少了Greensill不成問題。

評等較差的公司可能有麻煩。Greensill來往最密切客戶之一、英國實業家Sanjeev Gupta正面臨嚴格檢視。德國主管機關已敦促Greensill銀行減少對Gupta的曝險。