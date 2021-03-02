亞洲國家疫苗打得慢 經濟復甦更慢？高盛等專家示警

高盛估計，英、美疫苗可能5月之前就達到接種率五成，歐盟到6月能達成。（路透）

多個亞太國家去年抗疫有成，使得人口接種新冠疫苗 的迫切性降低，但一些經濟學家認為，這可能阻礙邊境 開放，反而讓這些國家經濟復甦的步調可能慢於歐、美。

華爾街日報報導，多數亞洲國家迄今只有一小部份人口接種疫苗，根據高盛 集團估計，多數亞洲經濟體在2022年之前將無法達到群體免疫。

高盛預估，美國和英國將可能在5月之前就有半數民眾接種新冠疫苗，歐盟與澳洲分別為6、7月，相較下，中國大陸與南韓是10月，台灣預期更是要到12月才會達到半數人口接種疫苗。

一些亞洲國家因為先前感染率低，加上現在疫苗接種速度較慢，難以發展出對新冠病毒自然免疫，因此必須維持在「鎖國模式」，即便歐美等世界許多地區不久後將重啟商業和國際旅行。

高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示：「弔詭的是，亞洲抗疫有成…讓亞洲較晚才會達到群體免疫。」他表示，美洲與歐洲在未來幾季的經濟成長將最大；至於亞洲經濟回溫的速度較緩慢、甚至在一些例子中經濟反而惡化，主要是基期較高所致。

不過高盛的看法也可能受因疫苗推廣延後，或是新的病毒變異體導致疫苗接種後的有效性降低等因素而出現變化。

華爾街日報報導說，一些國家對於關閉邊境適應良好，例如中國大陸正樂見國內旅遊支出激增、工廠依然生產大量貨物外銷的情景。但對於仰賴外國投資、外籍勞工和學生與觀光客的國家來說，須為關閉邊境等措施付出代價。

例如澳洲，國際學生每年帶來310億美元收入，去年因防疫鎖國而減損20%。另據澳盛銀行估計，在沒有觀光收入的情況下，紐西蘭經濟規模可能萎縮5%。澳盛經濟學家Sharon Zollner預估，紐西蘭邊境最快今年底才會開放，全面經濟復甦要到2022年中才能實現。

也因此，許多經濟學家相信西方國家今年經濟成長速度會比亞洲來得快。穆迪近來加入其他經濟學家行列，將美國今年經濟成長率預估調高至4.7%，高於去年11月預估的4.2%，原因是疫苗接種讓餐廳等服務業可望恢復正常，且刺激措施支撐成長。

標準普爾公司（S&P Global Ratings）在1月中的報告中也表示，歐美的消費者需求回升速度將比亞洲快，這樣的趨勢可能延續，因為亞洲疫苗接種率落後，且家家戶戶依然維持審慎態度。