GameStop史詩級軋空要角 傳已失股票經紀人身分

根據美國金融業監管局公布的資料，今年1月號召散戶狂買美國電玩零售商GameStop股票、軋爆對沖基金的網路名人「咆哮小貓」吉爾，已不再具有證券經紀人身分。 路透

根據美國 金融業監管局公布的資料，今年1月號召散戶狂買美國電玩零售商GameStop股票、軋爆對沖基金的網路名人「咆哮小貓」（Roaring Kitty）吉爾（Keith Gill），已不再具有證券 經紀人身分。

路透社報導，根據美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority，FINRA）在網站上公布的資料，以2月26日來看，已找不到吉爾登記為金融經紀人的紀錄。

來自麻州的吉爾，在影音平台YouTube以「咆哮小貓」為名經營頻道，並在美國知名論壇Reddit以DeepF***ingValue帳號發表言論。

當時他一再強調看好營運陷入困境的GameStop，並分享個人押注這檔股票的交易帳戶利潤截圖，引發眾多志趣相投者瘋狂跟買。結果GameStop股價短短2週飆漲10倍，造成數家放空這檔股票的避險基金公司慘虧。

吉爾原本登記是美國萬通金融集團（MassMutual）旗下券商MML投資 人服務（MML Investors Services）的經紀人。這家券商2月26日提出終止吉爾經紀人身分的申請書，理由是內部仍在調查他的「外部活動」。

資料顯示，吉爾和MML投資人服務的雇約到1月28日為止。美國金融業監管局發言人表示，當一人不再受雇於任何一家註冊的金融企業，便失去經紀人執照。意味無法再替客戶買賣證券，或提供證券投資顧問資訊。

吉爾2月遭到提告，理由是違反證券法規並造成投資人「巨額虧損」。他對議員作證時則反駁說自己未違反任何法律。吉爾目前正遭到麻州金融監管當局調查，預定本週出面提出說明。