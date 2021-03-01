我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳孟達追思會取消 喪禮訂3月7日 古天樂發文哀悼

美專家：拜登組聯盟制衡中國 北京坐立難安

花旗、高盛難拒比特幣魅力 避險大咖洛伯也深入研究

編譯季晶晶／綜合報導
避險基金Third Point執行長、億萬富豪洛伯1日推文透露，他最近也一直在研究比特幣。（路透）
避險基金Third Point執行長、億萬富豪洛伯1日推文透露，他最近也一直在研究比特幣。（路透）

比特幣在周末劇烈波動後，1日價格走高。花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）都對此一加密貨幣龍頭表達青睞之意，避險基金大佬洛伯（Daniel Loeb）也透露自己正在研究。

比特幣1日一度大漲9.4%，後來漲幅收斂，在紐約時間下午2時19分回檔到大約4萬8500美元。比特幣上周暴跌20%，是去年3月疫情引發拋售以來的最大跌幅，周日最低下探4萬3000美元。這個全球最大加密貨幣2月21曾飆上逾5.8萬美元的創紀錄高點。

避險基金Third Point執行長、億萬富豪洛伯周一在推特分享他對比特幣的看法。他說：「我最近深入研究加密貨幣。這是對新思維和爭議性想法持開放態度的真正考驗。」

加密貨幣並非全新事物，但比特幣在內的數位貨幣一直引發爭議。同樣也是億萬富翁的比爾蓋茲（Bill Gates）最近曾對希望透過購買數位貨幣而成為下一個全球富豪馬斯克（Elon Musk）的散戶投資人澆冷水。

洛柏的推特評論是回應風投機構Andreessen Horowitz合夥人Chris Dixon部落格的文章，他解釋最近很火熱的新型數位資產「不可替代代幣」（non-fungible token，NFT）能讓數位藝術創作人較容易賺到錢。

在此同時，加密貨幣繼續贏得全球大型金融機構的青睞。花旗集團提出讓比特幣在全球金融體系發揮更大作用的可能性，指其可在未來幾年成為「國際貿易的首選貨幣」。花旗策略師說，比特幣有優於現今全球支付系統的特色，例如去中心化的設計、沒有外匯風險，以及交易有可溯性。

另據知情人士透露，高盛集團將重啟加密貨幣交易部門。高盛2018年曾啟動加密貨幣交易業務但後來暫停，如今計劃3月中旬開始提供比特幣期貨等產品。高盛發言人拒絕置評。

OANDA資深市場分析師Ed Moya說：「愈多銀行對比特幣發表建設性評論，投機泡沫加大的可能性愈高。」

貨幣 比特幣 高盛

上一則

北美電視品牌Vizio申請上市 將籌資1億 鴻海也入股

延伸閱讀

花旗：比特幣處轉折點 可能成國際貿易主流貨幣

花旗：比特幣處轉折點 可能成國際貿易主流貨幣
女股神：比特幣有機會取代債券

女股神：比特幣有機會取代債券
跟馬斯克唱反調 蓋茲：一般投資人不應碰比特幣

跟馬斯克唱反調 蓋茲：一般投資人不應碰比特幣
股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟

股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟

熱門新聞

因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

2021-02-25 16:50
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

2021-02-23 09:17
那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

2021-02-25 10:38
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

2021-02-24 10:55
美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

2021-02-22 19:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？