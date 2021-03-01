花旗、高盛難拒比特幣魅力 避險大咖洛伯也深入研究

避險基金Third Point執行長、億萬富豪洛伯1日推文透露，他最近也一直在研究比特幣。（路透）

比特幣 在周末劇烈波動後，1日價格走高。花旗集團（Citigroup）和高盛 集團（Goldman Sachs）都對此一加密貨幣 龍頭表達青睞之意，避險基金大佬洛伯（Daniel Loeb）也透露自己正在研究。

比特幣1日一度大漲9.4%，後來漲幅收斂，在紐約時間下午2時19分回檔到大約4萬8500美元。比特幣上周暴跌20%，是去年3月疫情引發拋售以來的最大跌幅，周日最低下探4萬3000美元。這個全球最大加密貨幣2月21曾飆上逾5.8萬美元的創紀錄高點。

避險基金Third Point執行長、億萬富豪洛伯周一在推特分享他對比特幣的看法。他說：「我最近深入研究加密貨幣。這是對新思維和爭議性想法持開放態度的真正考驗。」

加密貨幣並非全新事物，但比特幣在內的數位貨幣一直引發爭議。同樣也是億萬富翁的比爾蓋茲（Bill Gates）最近曾對希望透過購買數位貨幣而成為下一個全球富豪馬斯克（Elon Musk）的散戶投資人澆冷水。

洛柏的推特評論是回應風投機構Andreessen Horowitz合夥人Chris Dixon部落格的文章，他解釋最近很火熱的新型數位資產「不可替代代幣」（non-fungible token，NFT）能讓數位藝術創作人較容易賺到錢。

在此同時，加密貨幣繼續贏得全球大型金融機構的青睞。花旗集團提出讓比特幣在全球金融體系發揮更大作用的可能性，指其可在未來幾年成為「國際貿易的首選貨幣」。花旗策略師說，比特幣有優於現今全球支付系統的特色，例如去中心化的設計、沒有外匯風險，以及交易有可溯性。

另據知情人士透露，高盛集團將重啟加密貨幣交易部門。高盛2018年曾啟動加密貨幣交易業務但後來暫停，如今計劃3月中旬開始提供比特幣期貨等產品。高盛發言人拒絕置評。

OANDA資深市場分析師Ed Moya說：「愈多銀行對比特幣發表建設性評論，投機泡沫加大的可能性愈高。」