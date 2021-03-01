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北美電視品牌Vizio申請上市 將籌資1億 鴻海也入股

編譯葉亭均／綜合外電
Vizio執行長王蔚。（本報系資料照片）
Vizio執行長王蔚。（本報系資料照片）

北美智慧電視品牌Vizio已申請上市，是繼2015年撤回首次公開發行股票（IPO）計畫後，再度尋求上市。

Vizio是瑞軒科技（2489）在2005年轉投資的北美品牌，鴻海（2317）也在2018年透過子公司和旗下面板大廠群創共同入股投資。

Vizio在1日遞交的上市公開說明書顯示尋求籌資1億美元，金額也可能會調整。說明書並未揭露將出售多少股票或價格區間範圍，留待稍後申請文件公布。

Vizio預期在紐約證交所交易，代碼為VZIO。摩根大通和美銀證券是這樁上市案的證券承銷商。

總部位於加州爾灣的Vizio表示，該公司在2020年出貨710萬台智慧電視，較前年成長20%。Vizio的電視在亞馬遜、Best Buy、好市多、Sam’s Club、目標百貨（Target）與沃爾瑪等線上和實體零售店銷售。

Vizio的Platform+服務由其SmartCast作業系統和Inscape資料服務組成，支援串流App與家庭智慧音箱。

Vizio去年淨利大增至1.025億美元，遠高於2019年的2,310萬美元；營收成長11%至20億美元，目前聘有527名全職員工。

Vizio表示，在此次IPO後，創辦人與執行長王蔚將繼續控制公司。根據公開說明書，Vizio逾25%的A股目前是鴻海的關聯企業持有。

這是Vizio第二度尋求上市，該公司曾在2015年申請上市，但隔年撤回計畫，原因是達成協議，敲定以20億美元將公司出售給中國大陸影視暨手機品牌樂視。不過，這樁收購案在2017年破局，Vizio終止交易。

北美電視品牌Vizio將申請在美上市。（本報系資料照片）
北美電視品牌Vizio將申請在美上市。（本報系資料照片）

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