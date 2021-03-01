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疫苗和復甦利多 道指升逾600點

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疫苗和復甦利多 道指升逾600點

記者張大仁／綜合報導
由於疫苗帶來的樂觀情緒，與經濟重新開放有關的股票跳升，加上科技股由上周的大跌反彈，美股全面大漲。美聯社
由於疫苗帶來的樂觀情緒，與經濟重新開放有關的股票跳升，加上科技股由上周的大跌反彈，美股全面大漲。美聯社

由於疫苗帶來的樂觀情緒，與經濟重新開放有關的股票跳升，加上科技股由上周的大跌反彈，美股全面大漲。

道瓊工業股價平均指數上漲603.14點或1.95%至3萬1535.51點，其中波音上漲5.84%。史坦普500指數上漲90.67點或2.38%至3901.82點，為去年6月5日來最佳單日走勢，所有11個類股都上揚。以科技股為主的那斯達克綜合指數在上周下跌4.9%後上漲396.48點或3.01%收1萬3588.83點。

史指中只有不到40支個股在3月第一個交易日下跌，漲跌家數比為4：1。受惠疫苗接種利多，周期性類股能源和金融上揚最多，都超過3%。同時，隨著利率回穩，高成長科技股跑贏大盤。蘋果上漲5.39%，特斯拉上漲6.36%。

美國10年期美國國債殖利率盤中一度跌至1.41%，隨後回升至持平。殖利率似乎可望在這個水平保持穩定，脫離上周高點1.6%，激勵投資人相信利率的快速上升已現放緩。

高盛美國首席股票策略師柯斯汀(David Kostin)在給客戶的報告中說，「投資人總是詢問利率水平是否正對股票估值構成威脅。我們的答案是明確的『不』。」「我們對美股的樂觀立場已納入利率上升的預期。」

人們對疫苗的信心口強。美國疾病控制與預防中心(CDC)顧問小組28日一致投票通過，建議18歲以上人群接受嬌生公司的單劑新病毒疫苗接種。該公司預計將出貨400萬劑。

指標10年期國債殖利率突然飆升，讓上周股票震盪，因為利率上升可能威脅股票的相對吸引力，並透過降低未來現金流量來壓縮股票估值。藍籌股道指和史指上周分別下跌1.7%和2.5%，科技股為主的那指在25日遭受10月來最糟單日跌幅，上周也是同期以來最糟單周走勢。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「雖然上周多支高本益比個股和其他股票的走勢有些不穩，但股票投資人大多仍將利率上漲視為『一件好事』，而不是威脅。」「今年的投資主題將是疫苗利多與高利率的挑戰。」

在紓困方案方面，眾議院27日通過一項1.9兆元的新冠病毒紓困法案，即《 2021年美國救援計畫法案》。將交由參議院審議。

受強勁的財報季、疫苗推出的正向消息以及另一套紓困方案可望推出的支持，2月主要平均股指上升。道指在4個月內有3個月上升，2月升幅達3.2%；史指上漲2.6%，那指上漲近1%，連4個月上揚。

利率 股票 疫苗

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