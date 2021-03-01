花旗：比特幣處轉折點 可能成國際貿易主流貨幣

今天風險資產價格反彈，比特幣應聲勁揚近6%。美國投資銀行花旗（Citi）更認為比特幣正處於「轉折點」，有朝一日可能成為受歡迎的國際貿易貨幣。（路透）

公債市場上周拋售熱潮降溫後，今天風險資產價格反彈，比特幣 應聲勁揚近6%。美國投資銀行花旗（Citi）更認為比特幣正處於「轉折點」，有朝一日可能成為受歡迎的國際貿易貨幣 。

路透社報導，美東時間今天上午6時27分，目前最受歡迎的加密貨幣比特幣在Bitstamp交易所報價上漲5.7%，來到4萬7834美元 。

比特幣價格已從去年3月的4700美元，一路飆漲到現在的4萬7000多美元。花旗分析師發布報告指出，比特幣近期的強勁表現，歸功於近年來越來越多法人投入市場，一反過去10年大多數時間主要只有散戶在買賣。

花旗並表示，隨著電動車巨擘特斯拉（Tesla）和信用卡公司萬事達卡（Mastercard）等跨國大企業最近加入擁抱比特幣行列，比特幣可能處於「大規模轉型為」主流貨幣的開端。

支付工具出身的比特幣，由於價格波動大且交易成本相對高，一直以來在主要國家幾乎不見商業使用。但過去一年在一些新興市場國家，例如非洲的奈及利亞，以比特幣進行商業交易的情況卻越來越多。

花旗說，若企業和個人未來能透過數位錢包，取得央行計畫發行的數位現金和所謂的「穩定幣」（stablecoin），屆時比特幣的遍及全球、可追溯和可能支援快速付款等特性，將使其享有成為受歡迎國際貿易貨幣的「最佳位置」。

不過花旗也指出，比特幣若要搖身一變成為實際上的全球貿易貨幣，也就是目前美元享有的地位，則比特幣市場得出現改變，讓法人能擴大參與；還得要有金融監管當局更密切監督。

花旗並提醒，若總體經濟環境改變，可能使得比特幣的需求不那麼迫切。而若比特幣未能成為國際貿易最熱門貨幣，也恐怕將面臨「投機炒作內爆」。

花旗分析師的結論是：「在比特幣前進的道路上，雖然充滿風險和阻礙；但衡量發展機會和可能的障礙後，我們認為比特幣正處於關鍵轉折點。」