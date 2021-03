區塊鏈遇上藝術品掀NFT熱 10秒短片5月內飆漲百倍

一件由區塊鏈鑑證的10秒鐘影片藝術品,短短5個月內價格飆漲百倍,反映「不可替代代幣」(non-fungible token,NFT)這種新型數位資產的火熱程度。

路透報導,美國 邁阿密藝術收藏家羅德里格斯福瑞爾(Pablo Rodriguez-Fraile)去年10月以近6萬7000美元 代價,買下數位藝術家Beeple的一件影片作品。這支10秒鐘影片可以在網路上免費觀看,但他為何花錢買下?

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw