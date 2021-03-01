歐洲業者預警 車用晶片至少要等到下半年才能滿足需求

福斯汽車幾周前即警告，由於生產遇到瓶頸，今年第1季會減少生產10萬車。路透

金融時報報導，歐洲汽車 製造商和車用零件商發出預警，車用晶片 可能要等到至少今年下半年才能滿足需求，如此一來，汽車業還會面臨好幾個月缺貨的狀況。

汽車業正遭逢晶片短缺的困境，原因在於汽車需求復甦比預期更快，同時供應鏈為應付消費性電子產品在居家避疫期間的需求，已相當吃緊。當車用晶片需求上揚之際，汽車業無法像其他客戶一樣能優先爭取貨源。

車用零件大廠法雷奧公司（Valeo）執行長阿申布羅伊奇（Jacques Aschenbroich）告訴金融時報，全球晶片短缺的情況可能延續到今年夏季。他說：「第2季會很難過，下半年應會復甦，整體業界是這麼想。」

德國最大車用供應商馬牌公司（Continental）告訴金融時報，由於半導體業需要準備時間，要等到今年下半年才有可能完全補足晶片庫存。

按產量在全球排名第二的福斯汽車（Volkswagen）幾周前即警告，由於生產遇到瓶頸，今年第1季會減少生產10萬車。雷諾汽車（Renault）也警告，未來幾周晶片短缺的情況可能更嚴重，今年全年會因此減產10輛車。

去年底突然爆發車用晶片短缺的情況，外界質疑肇因於供應鏈「即時生產」的模式 。阿申布羅伊奇為此模式辯護說，單為一次危機就棄用此模式並不明智，「這個產業蒙受相當於百年一見的洪水的衝擊，就因此質疑整個供應鏈，我認為不該如此。」

阿申布羅伊奇說，半導體業準備時間不同的問題勢必得解決，但「我們不該說整個供應鏈會改變，我們會再度成為庫存太多的產業」。

阿申布羅伊奇表示，整個供應鏈在疫情 期間維持得不錯，法雷奧認為只有大約40家算是脆弱的，而在疫情之前大約也是這個數字。