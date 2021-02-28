疫情帶動「第二個家」需求 全球超級富豪將掀購屋熱

萊坊最新年度調查報告，全球有26%超級富豪計劃在今年添購新房。美聯社

不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新年度調查顯示，全球超過四分之一的超級富豪都計劃在今年添購新房。

根據「Mansion Global」網站，萊坊預定3月2日正式發布的「2021年財富報告」，在訪調世界各地的超高淨值人士（UHNWI）後發現，今年全球有26%的超高淨值人士打算購買新房，比率高於去年的21%，而且可能拉抬今年不動產市場的價格多達7%。萊坊對「超高淨值人士」的定義，是擁有3,000萬美元以上的淨值。

萊坊全球研究主管貝里表示：「鄉村和沿海地區房產的需求特別強勁，其中又以擁有開放空間是最受青睞的賣點」，「新冠肺炎疫情 正大幅推升人們對於有益身心健康環境地段的需求，例如山間、湖邊和海邊」。

報告指出，這個趨勢在歐洲豪宅市場十分明顯。在各國陸續解除為了防堵新冠疫情而實施的封鎖措施後，中古屋市場龐大的地區，例如法國南部、普羅旺斯附近及義大利 托斯卡尼等地區，買賣活動都增加。

許多買家也都在尋覓被萊坊稱為「第二主要住宅」的房產。萊坊國際住宅研究主管艾佛瑞－亞倫（Kate Everrtt-Allen）在報告中表示：「買家對第二個家的期望愈來愈高。隨著遠距辦公的彈性更高，屋主都正拉長了待在『第二主要住宅』的時間，從高速寬頻上網、家庭劇院、健身 房，一直到頂級科技設備等，人們對第二個家的規格期望更高。」

萊坊這份報告主要國際住宅指數顯示，全球豪宅價格2020年平均漲1.9%，漲幅略大於2019年的1.8%，紐西蘭奧克蘭豪宅漲幅最大，去年漲17.5%。許多亞洲城市豪宅也出現雙位數漲幅，包括中國大陸深圳漲13%、南韓首爾攀揚12%，菲律賓馬尼拉也漲10%。