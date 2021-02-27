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科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社
那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

美國股市周五連續二日下跌，科技股則止跌反彈，台積電ADR也一度翻紅。從各項指標來看，投資人似認定本周因債市閃崩引發的震盪並不足為懼。

道瓊工業指數周五大跌469.64點，收30,932.37點，一周跌1.8%。史坦普500指數跌0.5%，周線收跌2.5%。不過，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.6%，而周線跌幅仍深達4.9%，是去年10月29日以來最大單周跌幅。

台積電ADR周五隨費城半導體指數反彈，一度上漲逾1%，收盤微跌不到0.1%，似有止住本周7.8%大跌之勢。費半周五大漲2.3%，周線仍跌4.8%。

台積電市值一周崩跌415億美元，全球市值排名已落居波克夏公司（Berkshire Hathaway）之後，落居第11位。

向來視為最安全資產的美債，走勢和價格相反的殖利率近幾天不斷上揚。10年期公債殖利率周四創下一年來最高收盤水準1.513%，周五回落到1.459%，單單2月即上漲0.369個百分點，是2016年11月來最大單月漲幅。

投資人擔心，在美國政府大幅支出和聯準會（Fed）貨幣政策急進寬鬆的推波助瀾之下，通膨將大幅上揚，迫使Fed比原本預料更早升息，如此一來就會推升推升舉債成本且不利經濟成長。

升息對科技巨人和原本已高漲的股票影響最鉅。這些公司在低利率的環境下，股票價位隨未來現金流現值升高而被推升。一旦利率走高，未來獲利的現值就會下降。

AlphaSimplex集團基金經理人卡明斯基（Kathryn Kaminski）說：「突然間，一切都已遠去，價位開始迅速下滑。不過那斯達克已收復失土，這是個利多現象。」

美股投資人目前尚無退縮跡象。據彭博統計，在公債殖利率飆升打壓股市的本周，資金仍持續湧入美國指數股票型基金，2月共吸金800億美元，是一年來平均水準的四倍。

此外，儘管美國周四崩跌，投資人依然淡定。當天成交量大致處於今年的日均量。Cboe波動率指數現價仍低於2個月期貨價，並未形成通常可視為投資人恐慌的曲線倒掛走勢。

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