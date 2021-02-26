法案補貼多管齊下 美短期恐仍難解車用晶片荒

美國車用晶片大缺貨，汽車製造商相繼減產。（路透資料照片）

美國 車用晶片 大缺貨，汽車 製造商相繼減產，同時也深切意識到半導體的重要性。美國總統拜登承諾補助國內半導體產業，國會議員也加緊腳步，但恐仍無法紓解當下的晶片荒。

路透一篇分析指出，拜登本月24日在演說中拿著一個微晶片，承諾支持對美國半導體製造業的370億美元聯邦補助款，成為一項比業內人士所預期還要提早的政治突破。

多年來，晶片業高層主管和美國政府官員都很關注晶片廠逐漸轉移到台灣和韓國。大型美國企業如高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）雖在這個產業稱霸，但仍仰賴外國工廠代工生產他們設計的晶片。

美中關係去年趨於緊張，美國國會議員擔心依賴外國工廠生產先進晶片會構成國家安全風險，因此在年度軍事支出法案中批准補助製造業，但財源未獲保證。

如今全球車用晶片大缺貨。福特汽車公司（Ford Motor Co）表示，這恐導致第一季產量減少1/5；通用汽車公司（General Motors Co）也在北美各地減產。

半導體工具製造商「應用材料」（Applied Materials）一個小組的策略及技術行銷主管羅沙（Mike Rosa）說：「這給國內帶來的清楚訊息是，在很多我們視為理所當然的最終產品裡，半導體真的是很關鍵的零組件。」

最近幾周以來汽車製造商加入晶片企業行列，呼籲補助晶片廠，美國聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和拜登也都承諾致力於確保資金。

舒默希望於今春把一套反制中國的法案排入議程，而支持半導體產業的人現在努力要讓法案納入這項產業。不過，各方都認為，這對近在眼前的車用晶片缺貨問題沒什麼立竿見影的效果。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員路易斯（Jim Lewis）表示，大眾過去對預警不當回事，如今卻對媒體大幅報導汽車廠閒置的消息心有戚戚焉。

美國國會議員擔心先前承諾的基礎設施法案無法於今年實現，已決定推動快速解決方案。路易斯說：「沒人希望自己被視為對中國軟弱，也沒人想在自己選區對福特的勞工說『抱歉幫不上忙』。」

這套法案包括替州及地方的晶片廠補助款尋頭寸，但這項條文可能引發德州、亞利桑那州等競相爭取新的大型晶片廠設在境內，恐怕要花費200億美元。

這些補助款的可能受惠者，包括台積電提議在亞利桑那州設立的一座工廠，以及三星電子公司有意在德州落腳的另一座工廠，但這兩座工廠傾向於生產智慧型手機和筆記型電腦用的高端晶片，而不是車用晶片。

而且，根據這兩家全球最大晶片製造商揭露的計畫，這兩座工廠要到2023年或2024年才會投入生產。

長期來說，很多美國企業仍將受惠。任何建廠的晶片製造商都將向美國企業採購工具，例如「應用材料」公司、科林研發公司（Lam Research）、科磊公司（KLA Corp）等。

專門生產車用和國防用晶片的明尼蘇達州製造商SkyWater Technology執行長桑德曼（Thomas Sonderman）說：「近期汽車業晶片短缺的問題，凸顯美國需要加強微電子供應鏈。」

即使有補助款，從長遠來說，美國企業仍須與低成本的亞洲出口商競爭，眼前的車用晶片問題可能會一直存在。

明尼蘇達州的Polar Semiconductor公司主要生產車用晶片，副總裁耶爾（Surya Iyer）表示，工廠訂單爆量，已開始替某些訂單加速生產，同時減緩另一些訂單的生產速度，以盡量滿足汽車製造業者需求。

他說：「我們預期這樣的需求量至少會再延續12個月，可能還要更久。」