拜拜TINA！美債殖利率猛升 美股投資人如何應變？

近年來在美債殖利率超低環境下，華爾街盛行除投資股市外「別無選擇」（TINA）的說法，如今遭遇重大挑戰。 路透

財經網站MarketWatch報導，近年來在美國公債殖利率 超低環境下，華爾街盛行除投資 股市外「別無選擇」（TINA）的說法，如今遭遇重大挑戰，可能已不再正確。

美債殖利率近日來急升，10年期公債殖利率25日升破1.5%，是一年來首見，這意味相對而言，股票 不再是明顯優於債券的投資選擇。FactSet數據顯示，標普500股利收益率如今已低於10年期公債殖利率。

避險基金巨人Man Group做了一番迴歸分析，從股票和商品市場走勢推測10年期美債殖利率可能升到什麼地步。結果顯示，殖利率還有大幅攀升的空間。

聯準會（Fed）主席鮑爾、副主席克拉瑞達本周都表達「鴿派」立場。疫苗施打和進一步財政刺激在望，也助長市場對經濟升溫的預期。JonesTrading首席市場策略師Mike O'Rourke說：「儘管Fed持續大舉購債，我們很可能已進入債券空頭市場。美國公債價格天天變得更便宜，可預料股票也會步上債券後塵。」

Guild投資管理公司預測，美國10年期公債殖利率可能在數月內升到1.75%，而通膨已經在食物、工業等領域已顯而易見。但該公司並不建議防禦型股票。

該公司研究報告寫道：「在財政與貨幣刺激和全球經濟復甦的環境下，投資人應尋找成長題材和通膨受益股。小型股優於大型股，景氣循環股優於防禦型股，新興市場、商品，以及估值合理的創新股。」