對殖利率之憂未解 道指再挫470點

華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

華爾街仍努力擺脫對債券 殖利率 快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數 繼續狂跌，以接近最低點收盤。

道指下跌469.64點或1.5%收3萬932.37點。由於能源和金融類股回落，史坦普500指數下跌18.19點或0.48%至3811.15點。那斯達克綜合指數上漲72.91點或0.56%至1萬3192.34點，大型科技股在前一交易日因債券殖利率飆升而重挫後出現反彈。臉書、微軟和亞馬遜都上漲超過1%。那指盤中最高跳升1.9%，最低下跌多達0.7%。

由於對利率攀升和通貨膨脹的擔憂加深，所有三大股指本周都出現下跌。史指本周為連續第二周下跌，跌幅為2.5%。道指下跌下跌1.8%，那指本周表現最糟，下跌4.9%。

史指和道指2月以來分別上漲4%和3.5%，可望在4個月內出現第3個月正值。那指本月上漲1.9%。

雖然1月個人消費支出價格指數顯示通貨膨脹減弱，大盤仍出現疲軟。聯準會(Fed)密切關注的PCE指數1月上升0.3%，略高於預期的0.2%，但同比僅上升1.5%，與《道瓊》(Dow Jones)的估計相符。

10年期美國國債殖利率下跌6個基點至1.46%，前一日一度升逾1.6%。通膨數據發布後，國債殖利率先是下跌，但隨後反彈，觸發主要股指盤中再現暴跌。自年初以來，10年期殖利率已上漲50多個基點，它是房貸利率和車貸利率的指標利率。

保誠金融(Prudential Financial)首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「就算昨天國債拋售是在超出市場常軌之下出現，但信貸利差仍然受控，但如果利差大幅擴大並且隨後出現拋售，Fed和市場的確存在一些擔憂。」

激增的利率讓股票投資人震驚，並將那指推落至10月以來最低水平。道指從紀錄高點下跌559點，史指下跌2.5%，而以科技股為主的那指下跌3.5%。

經濟學者和投資經理人說，隨著疫苗推出和GDP預測改善，債券市場對正面經濟的反應將有利於企業獲利。但殖利率上升也可能預示著通膨比預期來得更快。

瑞銀(UBS)交易業務主管卡辛(Art Cashin)表示：「如果市場開始認為Fed失去對債券市場走勢的控制，那麼所有針對削減恐慌(taper tantrum)的想法都會逐漸發散浮出水面。」

殖利率的上升還造成抑制投資人對股市高價股胃口的作用。偏高的利率會降低未來現金流量價值，因此可能會壓縮股票估值。10年期國債殖利率25日的躍升也使其高於史指的股息殖利率，這意味著被認定為高風險資產的股票已經失去相對債券的固定收益溢價。

投資人將資金轉移到所謂的經濟重新開放類股中，買進最可能受惠於疫苗推出以及旅行正常化和外食用餐趨勢恢復等的公司股票。

能源類股本周來上漲5%，2月漲幅達到22.2%，是最大贏家，因為人們期望全球各地消費者將可像疫情之前一樣，很快恢復開車出遊和乘坐飛機。得益於利率上升，本月金融股也上漲12.4%。