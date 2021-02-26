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DoorDash上季虧損 估今年訂單總額強勁成長

編譯陳律安／綜合外電
外送業者DoorDash上季大虧3.12億美元。路透
外送業者DoorDash上季大虧3.12億美元。路透

在去年底掛牌上市的餐飲外送業者DoorDash，25日發布上市以來第一份財報，顯示上季嚴重虧損，但DoorDash預估今年訂單總額可望強勁成長。

DoorDash去年第4季營收達9.7億美元，增幅逾200%，優於分析師預期，但依然虧損3.12億美元，主因是去年上市時，支付員工的股票獎酬相關成本高達3.22億美元。

美國政府擴大施打新冠疫苗，並逐步解除封禁措施之際，消費者可能會步行或駕車至喜愛的餐廳，以領取外帶的餐點，或在天氣轉好時在戶外用餐，甚至在情況允許時於室內用餐。DoorDash承認這種可能性的確存在，但仍預估今年的訂單總額可望強勁成長，攀抵300-330億美元，高於2020年的不到250億美元。

DoorDash的商業模式也面臨雙重壓力：餐廳業者認為支付的費用過高，而外送員認為領到的薪資和福利不夠多。DoorDash主管認為，在美國73個行政區規定的餐廳佣金上限，等到恢復「室內用餐」將取消，因為這屬於「緊急命令」的範疇。

DoorDash主管並表示，加州公投第22號提案通過後帶來的一些勞工保護，多數成本將為公司的資產負債表吸收，在特定情況下會轉嫁給消費者。

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