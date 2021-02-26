亞洲新興經濟體有外匯存底撐腰 無懼美債殖利率飆升

亞洲新興經濟體的央行外匯存底去年增加4,677億美元，增額為2013年以來最大。美聯社

亞洲新興經濟體的央行外匯存底去年增加4,677億美元 ，增額為2013年以來最大。過往美債殖利率 走高會引發匯市震盪，並推升這些地區的借貸成本，不過彭博資訊指出，亞洲新興市場 這次有龐大外匯存底撐腰，有助減緩美債殖利率猛升的衝擊。

彭博收集的數據顯示，不含日本和澳洲在內，亞洲新興經濟體外匯存底總額去年增至5.74兆美元，僅稍低於2014年破紀錄的5.8兆美元，反映這些國家調節匯市以及貨幣走強的效應。

目前中國的外匯存底仍為全球最高，而印度央行也因持續積極干預匯市而累積外匯存底，規模已達5,837億美元，可望超越俄國，躍居全球第四。菲律賓外匯存底在去年12月增至史上最高的1,100億美元。

印尼1月外匯存底增至空前的1,380億美元；泰國外匯存底目前也仍接近1月創下的2,592億美元的新高紀錄。

回顧2013年，聯準會（Fed）前主席柏南克釋出打算縮減大規模購債計畫的信號，就引發了亞洲的市場動盪，觸動公債殖利率竄升。這次受惠於新冠疫苗計畫，全球經濟前景好轉，投資人因而擔憂Fed可能提前縮減支持措施，導致美債殖利率再次飆升。

金英證券資深經濟學家蔡漢斌（音譯）表示：「若Fed提前中止購債計畫，『縮減恐慌』（taper tantrum）可能壟罩新興市場央行，進而對較貧窮的新興市場國家造成又一次的打擊，畢竟這些國家原本就受疫苗分配不均和封鎖措施的衝擊，經濟復甦進度已然落後。」

不過，彭博指出，亞洲主要新興國家的外匯存底，有助減緩近來美債殖利率飆升帶來的衝擊。

澳盛銀行（ANZ）駐新加坡的亞洲研究部門主管吳坤（音譯）另指出，強勁的貿易順差和資金流入，可望持續支撐這些國家的外匯存底，但美國財政部加強監督各國匯市的干預行為，將減緩這些國家今年外匯存底增加的速度。