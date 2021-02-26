我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

亞洲新興經濟體有外匯存底撐腰 無懼美債殖利率飆升

編譯林奇賢／綜合外電
亞洲新興經濟體的央行外匯存底去年增加4,677億美元，增額為2013年以來最大。美聯社
亞洲新興經濟體的央行外匯存底去年增加4,677億美元，增額為2013年以來最大。美聯社

亞洲新興經濟體的央行外匯存底去年增加4,677億美元，增額為2013年以來最大。過往美債殖利率走高會引發匯市震盪，並推升這些地區的借貸成本，不過彭博資訊指出，亞洲新興市場這次有龐大外匯存底撐腰，有助減緩美債殖利率猛升的衝擊。

彭博收集的數據顯示，不含日本和澳洲在內，亞洲新興經濟體外匯存底總額去年增至5.74兆美元，僅稍低於2014年破紀錄的5.8兆美元，反映這些國家調節匯市以及貨幣走強的效應。

目前中國的外匯存底仍為全球最高，而印度央行也因持續積極干預匯市而累積外匯存底，規模已達5,837億美元，可望超越俄國，躍居全球第四。菲律賓外匯存底在去年12月增至史上最高的1,100億美元。

印尼1月外匯存底增至空前的1,380億美元；泰國外匯存底目前也仍接近1月創下的2,592億美元的新高紀錄。

回顧2013年，聯準會（Fed）前主席柏南克釋出打算縮減大規模購債計畫的信號，就引發了亞洲的市場動盪，觸動公債殖利率竄升。這次受惠於新冠疫苗計畫，全球經濟前景好轉，投資人因而擔憂Fed可能提前縮減支持措施，導致美債殖利率再次飆升。

金英證券資深經濟學家蔡漢斌（音譯）表示：「若Fed提前中止購債計畫，『縮減恐慌』（taper tantrum）可能壟罩新興市場央行，進而對較貧窮的新興市場國家造成又一次的打擊，畢竟這些國家原本就受疫苗分配不均和封鎖措施的衝擊，經濟復甦進度已然落後。」

不過，彭博指出，亞洲主要新興國家的外匯存底，有助減緩近來美債殖利率飆升帶來的衝擊。

澳盛銀行（ANZ）駐新加坡的亞洲研究部門主管吳坤（音譯）另指出，強勁的貿易順差和資金流入，可望持續支撐這些國家的外匯存底，但美國財政部加強監督各國匯市的干預行為，將減緩這些國家今年外匯存底增加的速度。

美元 利率 新興市場

上一則

進口率超過9成 中國車用晶片荒恐長達10年

延伸閱讀

美債殖利率飆升 聯準會官員：經濟樂觀信號

美債殖利率飆升 聯準會官員：經濟樂觀信號
美債殖利率利差寫2014年來最大 道瓊期指跌逾150點

美債殖利率利差寫2014年來最大 道瓊期指跌逾150點
美債殖利率升 景氣向好

美債殖利率升 景氣向好
會議紀錄曝光  Fed將持續購債一陣子

會議紀錄曝光  Fed將持續購債一陣子

熱門新聞

微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

2021-02-20 09:24
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

2021-02-23 09:17
因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

2021-02-25 16:50
美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

2021-02-22 19:57
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

2021-02-24 10:55
美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

2021-02-25 10:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
外籍女家教用「上床」獎勵學生…家長憤而報警

外籍女家教用「上床」獎勵學生…家長憤而報警