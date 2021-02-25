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GameStop連續兩日暴漲100% 原來與這兩件事有關

編譯洪啟原／綜合報導
GameStop 25日盤中漲逾100%，為連續第二個交易日漲逾100%。路透
GameStop 25日盤中漲逾100%，為連續第二個交易日漲逾100%。路透

美國電玩零售商遊戲驛站（GameStop，GME）25日盤中漲逾100%，連續兩個交易日漲逾100%，散戶投資人利用推特一則神祕推文和放空機構的報告，再掀交易熱潮。

GME盤中暴漲101.37%至184.68美元，但終場漲幅急縮至18.56%，收在108.73美元，寫下1月29日以來最高的收盤價。其他備受網路論壇Reddit散戶追捧的個股也漲不停，這些個股先前從1月投資熱潮中觸及的高點大幅回檔。

分析師表示，在GME 24日股價大漲前，已是GME大股東的創業家柯恩（Ryan Cohen）發布一則推文，被Reddit散戶視為再度買進的訊號。知名做空機構香櫞研究公司（Citron）發布報告，建議GME收購Esports娛樂集團，以利事業重心從每況愈下的零售業務轉向他處。這項報告儼然成為散戶投資人買進的另一項催化劑。

這兩日的漲勢推升GME市值激增65億美元。一波波劇烈震盪造成Reddit散戶青睞的個股紛紛啟動熔斷機制，包括GME 25日早盤至少暫停交易四次，高斯電子（Koss）和服裝零售商Express分別至少暫停交易一次。

其他備受Reddit散戶追捧的雞蛋水餃股則是漲跌互見，例如電影院線運營商AMC下跌8.8%，本周頭三個交易日累計上揚了59%。Koss上漲17%，從先前大漲近100%大幅收斂。

為何GameStop從24日開始大漲？市場對此眾說紛紜。有一說是，GME撤換財務長貝爾，並將物色新的財務長，以符合柯恩的願景，傳Reddit散戶投資人得知這項消息後，紛紛吆喝他人加碼買進。

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，GME 24日尾盤狂飆，可能是柯恩發布的推文推波助瀾。他在紐約時間下午將近2時發布一張麥當勞冰淇淋的圖片，距離美股收盤大還有兩小時。

在GME握有四席董事的柯恩，周三在推特發了這張貼圖。取材自Ryan Cohen推...
在GME握有四席董事的柯恩，周三在推特發了這張貼圖。取材自Ryan Cohen推特

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