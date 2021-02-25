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美債殖利率飆升 聯準會官員：經濟樂觀信號

編譯劉忠勇／綜合外電
聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，「殖利率的上升可能是一個好兆頭，因為確實反映出美國經濟成長前景和通膨預期好轉。」(路透)
聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，「殖利率的上升可能是一個好兆頭，因為確實反映出美國經濟成長前景和通膨預期好轉。」(路透)

多位聯準會（Fed）官員周四表示，美國公債殖利率飆升反映的是市場對經濟走出新冠危機的樂觀情緒，並強調Fed並沒有因此過早收緊政策的計畫。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德在一場線上演講後對記者表示，「我認為到目前為止，殖利率的上升可能是一個好兆頭，因為確實反映出美國經濟成長前景和通膨預期好轉，讓通膨預期更接近委員會的通膨目標。」

博拉德和另外兩位Fed決策者亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克和堪薩斯市聯邦準備銀行喬治所發表評論，顯示央行的政策制定者都力挺Fed主席鮑爾對貨幣政策調整抱持耐心態度的立場。

鮑威爾本周告訴國會議員，美國距離實現充分就業和物價穩定的目標還有很長路要走，從而暗示儘管隨著疫苗分發，經濟料在今年稍後表現強勁，但Fed仍將在一段時間內維持超寬鬆的貨幣政策。

上述Fed官員都同意鮑爾將殖利率上升描述為對經濟前景的一種「信心宣告」的觀點。10年期美國公債殖利率周四曾觸及1.61%，為一年來最高水準。

喬治在演講中稱，「大部分攀升可能反映出各界對復甦態勢越來越樂觀，並且可以被視為經濟成長預期升溫的令人鼓舞的跡象。」

波斯提克告訴記者，他並不預期聯儲會會對殖利率上升做出回應：「長債殖利率的確出現了波動，但目前我並不擔心這一點。」

三位聯儲會官員都表示，現在就開始討論縮減Fed大規模債券購買計畫尚為時過早。博拉德指出，鮑爾將在適當時候才會啟動這方面的討論。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯也發表談話，他表示經濟有望出現強勁反彈。「得益於強大的聯邦財政支持和持續的疫苗接種，今年GDP增速可能達到幾十年來最強水準。」他並表示，「潛在的通膨壓力將在一段時間內保持低迷。」

博拉德響應這種樂觀看法，他指出，亞特蘭大聯邦準備銀行的追蹤模型顯示第1季國內生產毛額強勁成長。他預測，由於壓抑的需求和儲蓄增加將提振美國人的消費支出，美國失業率將在年底前降至4.5%。

波斯提克則強調，勞動力市場仍然承受著巨大的痛苦，尤其是對低收入工人和少數族裔而言，要恢復所失去的一千萬個就業將需要很長時間。

「只是提醒各位，我們的職責所在是實現充分就業，」 波斯提克周四在一次線上演講時表示，「我們的職責並不是充分的GDP，與GDP大小無關。因此這種不一致很重要，我們必須對此繼續密切關注。」

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