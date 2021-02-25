殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

因債券 殖利率 瞬間大幅飆升，嚇壞投資 人，造成風險資產大幅拋售，尤其是之前大漲的科技股，股指25日大跌。

道瓊工業平均指數在盤中創下紀錄新高後下跌559.85點或1.75%收3萬1402.01點。史坦普500指數下跌96.09點或2.45%收3829.34點，為1月27日來最糟單日走勢。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌478.54點或3.52%收1萬3119.43點，為10月28日來最大跌幅。Alphabet、Facebook、蘋果都下跌超過3%，特斯拉下跌8.06%，微軟下跌2.37%。

10年期美國國債殖利率在被稱為「閃漲」的走勢下飆升至1.6%，主要股指隨即迅速下跌。殖利率之後回落至1.52%，為2020年2月來最高水平。

LPL Financial首席策略分析師德垂克(Ryan Detrick)說，「今天完全看債券殖利率的臉色。」「10年期殖利率閃漲，讓大家措手不及。偏高的利率嚇壞了市場。未來通膨是否會比預期來得更高更快？就算Fed不擔心，但市場會十分在意。」

這波上漲也使基準利率高於史指的股息殖利率，也就是被視為高風險資產的股票已經失去相對債券的溢價。這個里程碑可能會催化股票的跌勢，因為它們已變得不再誘人。

較高的利率往往對科技業造成特別嚴重的打擊，因為該類股依賴寬鬆借貸來實現卓越的成長。那指本周已下跌5.4%，是連續第2周下跌。消費性非必需品和資訊科技是史指11個類股中跌幅最大的2個，分別下跌5.4%和4.5%。

Evercore ISI策略師迪布希爾(Dennis DeBusschere)說，這「只是債券市場的一次全面潰敗，但影響卻遍及其他所有層面。」「不過看來這只是債市的短暫走勢。在10年期殖利率令人心驚地遽增至1.6%後，我們只能等待債券出現某種形式的平衡。」

投資人正在轉向受惠經濟重新開放最多的領域。光是本周能源類股就上漲了6.8%，是最大的贏家。本周以來，工業和金融類股另外兩個還能維持上揚的類股。

即使聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)強調維持寬鬆政策的承諾並淡化通貨膨脹的風險，稱要達到美聯儲的目標可能需要3年或更久，殖利率仍繼續提高。

經濟數據優於預期。截至2月20日當周首次申請失業救濟金人數總計73萬，低於接受《道瓊》調查經濟學家預期的84.5萬。同時，1月耐久財訂單增加3.4%，高於《道瓊》普遍預期的成長1.0%。

OANDA資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，股市將繼續密切關注國債殖利率的走勢。那指將繼續引領跌勢，而部分投資人則更願意繼續輪轉至房地產投資信託(REITs)、消費性必需品、金融和公用事業。」

上月因軋空而震驚華爾街的爭議熱門股GameStop再度大幅上漲。在上個交易日因重要主管去職而上漲1倍後，該股25日再上漲18.57%，盤中曾漲逾80%。