分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

在通膨復熾顧慮日增之際，美國聯準會（Fed）主席鮑爾 表明仍將維持寬鬆的貨幣政策，使美國股市信心大振。分析師認為，有Fed寬鬆政策當靠山，此刻投資 人可暫時把通膨疑慮拋在腦後。

瑞士銀行Swissquote分析師Ipek Ozkardeskaya形容，在多頭市場持續上攻的同時，投資人現在對通膨的態度有如「把頭埋在沙堆」。她建議投資人，在寬鬆市況下，不妨堅持買自己喜愛的成長型股票 。

Ozkardeskaya解釋，鮑爾24日在國會作證第二天時談到，有些產品價格上漲，例如因全球晶片短缺造成的物價上漲，但未提及資產價格勁揚和最近美國公債殖利率竄升。市場24日報以漲聲，儘管通膨仍是揮之不去的隱憂。

Ozkardeskaya說：「消費者物價迅速攀升的強力論點，並不會因為鮑爾避談此事而在一夕間消失。」她認為，全球金融情勢終會收緊。話雖如此，她認為，投資人沒理由停止買股票，畢竟Fed仍將持續在市場上挹注流動性。

那麼，投資人該買什麼樣的股票呢？有些人建議買「價值」股，這種股票的特色是本益比較低，也可能被視為股價被低估。價值股大致靠盈餘成長驅動股價上漲，所以在金融情勢收緊時，價值股的表現可能比「成長」股強。

不過，Ozkardeskaya認為，如今美股平均本益比已經大幅拉高，意味現在「其實沒剩下任何價值股了」。

她說：「你不會告訴我說，現在還有價值被低估的股票。況且，瞧瞧各國政府和央行鐵定決心大舉撒錢，或許更好的操作，是繼續買你平常最愛的成長股，把未來會發生什麼拋在腦後。」

Ozkardeskaya另指出，瑞銀（UBS）的研究發現，在流動性趨緊時，成長股的表現還比價值股「略勝一籌」。

這位Swissquote分析師說，鮑爾已表明，Fed準備因應通膨攀升的情況，且會持續維持金融情勢寬鬆，不妨相信「有志者，事竟成」。